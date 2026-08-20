Upoznajte zagrebačku umjetnicu koja je osvojila New York: Radila je uz J.Lo i Jessicu Chastain

Od zagrebačke Komedije do New Yorka - i to ne samo kao san, nego kao životnu priču. Ana Sertić Greg je pjevačica, glumica, plesačica, redateljica i autorica koja već osam godina živi u New Yorku. Nakon tri godine na pozornici Komedije, gdje je nastupala u mjuziklima Mamma Mia i Jalta, Jalta, otišla je ostvariti svoj američki san i završila prestižnu American Musical & Dramatic Academy.

U New Yorku je režirala šest off-Broadway mjuzikala, pojavila se u reklami za ESPN, a imala je priliku raditi i uz velika holivudska imena poput Jennifer Lopez, Sarah Jessice Parker, Jessice Chastain i Kierana Culkina.

Danas sa suprugom, bivšim profesionalnim tenisačem, gradi život između umjetnosti, Broadwaya i poduzetništva. Pokrenula je i Broadway Campus International, projekt kojim želi ono što je naučila u New Yorku dovesti onima koji nemaju priliku školovati se na Broadwayu, a nedavno je izbacila i svoju prvu autorsku pjesmu.

Izašla je pjesma ''Neparni'', vaša prva autorska pjesma – kako ste zadovoljni reakcijama?

Prezadovoljna! Iskreno, budući da mi je ovo prva pjesma, nisam imala nikakva velika očekivanja, ali reakcije su stvarno prekrasne. Dobivam toliko lijepih komentara, poruka i poziva i baš sam sretna što je pjesma tako lijepo prihvaćena.

Spot ste snimali u New Yorku, a tijekom snimanja na Brooklyn Bridgeu u kadru se našla i Mary J. Blige. Kako je izgledao taj trenutak?

U tom trenutku uopće nismo bili svjesni da je to ona. Vidjeli smo ekipu koja je snimala desetak metara od nas i komentirali kako imaju odličnu opremu, a moja prijateljica Ela se u šali ubacila: ‘Čekaj, je li to Mary J. Blige?’ Svi smo rekli: ‘Ma nema šanse!’ Tek nam je kasnije Stefan Orlić, moj prijatelj koji mi je radio styling rekao da je to stvarno bila ona. Najbolje od svega je što smo cijelu situaciju slučajno uhvatili i na kameri. Baš jedan od onih tipičnih New York trenutaka.

U New Yorku ste već osam godina. Kako vaš život izgleda danas?

Puno drugačije nego kad sam tek stigla i nisam znala baš ništa. To je jedno neprocjenjivo iskustvo koje bih svakome preporučila jer te nevjerojatno ojača i baci u situacije u kojima nikad nisi mislio da ćeš se naći. Ali jedno je ostalo konstantno – jako je radno. New York te stalno tjera da ideš dalje, da radiš na sebi, pomiče tvoje granice komfora i stalno gradiš i radiš nešto novo. Volim taj svoj mali svijet koji sam tamo izgradila, ljude koje imam oko sebe i život koji sam stvorila i još stvaram.

Foto: Privatna arhiva

Otišli ste tamo na školovanje u American Musical & Dramatic Academy. Kako ste financirali prve mjesece života u New Yorku i koliko je zapravo skup taj početak za nekoga tko dolazi iz Hrvatske?

Sve što sam zaradila radeći u Mamma Miji sačuvala sam i to mi je poslužilo za prvih nekoliko mjeseci života u New Yorku. Srećom, tada sam još živjela s roditeljima pa sam si mogla priuštiti da taj novac spremam upravo za odlazak. A kad sam stigla u New York, dosta sam se brzo snašla. Budući da imam završen Ekonomski fakultet, počela sam raditi u marketingu na svojoj akademiji, što mi je stvarno puno pomoglo. New York je skup grad, pogotovo kada tek dođeš i sve krećeš od nule.

Foto: Privatna arhiva

Koliko se danas može zaraditi od života umjetnika u New Yorku i koliko je taj posao financijski neizvjestan? Može li se od glume, plesa i mjuzikla ondje zaista pristojno živjeti?

Mislim da je to jako individualno i ovisi o tome koliko je kome dovoljno za život. Da nema nikakve ekonomske računice, ne bih ni ja bila tamo – ipak sam ekonomist. Šalu na stranu, na umjetničku karijeru gledam slično kao na vođenje vlastite firme. Uvijek postoji određena doza neizvjesnosti, nema klasične sigurnosti od devet do pet, ali zato često radiš na više projekata paralelno. Meni je to zapravo postao svojevrsni blagoslov jer sam kroz to naučila puno više aspekata industrije nego što sam ikada mislila da hoću – od same izvedbe do produkcije i poslovne strane. I da, mislim da se od toga može pristojno živjeti, samo taj put rijetko izgleda potpuno linearno.

Foto: Privatna arhiva

Radili ste na projektima na kojima su bili Jennifer Lopez, Sarah Jessica Parker, Jessica Chastain i Kieran Culkin. Postoji li netko od njih tko vas je posebno iznenadio privatno ili svojim ponašanjem iza kamera?

Svi su jako profesionalni, ali ono što sam primijetila jest da, što su ljudi uspješniji, često su prizemljeniji i spremniji podijeliti savjet. Kad se radi, dani su dugi, tempo je brz i nema baš vremena za dramu. Svjesni su da je posao koji rade privilegija i ne uzimaju ga zdravo za gotovo. U Americi se sve može promijeniti preko noći, zato se stalno radi i dokazuje. Često čujem da su Amerikanci lažno ljubazni, ali ja zaista imam potpuno drugačije iskustvo – ljudi su susretljivi, žele pomoći i vrlo rado će podijeliti svoje iskustvo s tobom.

Režirali ste šest off-Broadway produkcija. Koliko je zapravo velika konkurencija u New Yorku i koliko se možete probiti kao stranac bez poznanstava?

U ovom poslu poznanstva jesu važna, ali još su važnija ona koja stekneš svojim radom. Konkurencija je brutalna, ali kvalitetan rad, profesionalnost i odnos prema ljudima uvijek isplivaju. Tako je bilo i s mojim predstavama – prva prilika došla je spletom dobrog tajminga i preporuke, a nakon što je vlasnica kazališta prepoznala moj rad, pružila mi je nove prilike. To mi je bilo neprocjenjivo iskustvo jer sam od ljudi koji vode kazalište jako puno naučila o svim aspektima istog.

Foto: Privatna arhiva

Kod nas se često romantizira Broadway. Kad ste jednom ušli iza kulisa tog svijeta, što vas je najviše razočaralo, a što vas je potpuno oduševilo?

Prvo što me oduševilo je količina sredstava, rada i ljudi koji stoje iza jedne predstave. Ono što kod nas često radi jedna osoba, tamo ih radi deset jer se pazi na apsolutno svaki detalj. Ulog je ogroman, pa producenti žele oko sebe ljude na koje mogu računati. Iskreno, ništa me nije razočaralo. Sustav zna biti težak i rigorozan, ali ja na to gledam kao na izazov i prostor da budem bolja. Jedan redatelj mi je jednom rekao: Okruži se kvalitetnim i ljubaznim ljudima i to ti je tajna ovog posla (mislim da to vrijedi za svaki).

Pokrenuli ste Broadway Campus International i doveli dio tog svijeta u Zagreb. Koliko ste zadovoljni uspjehom projekta i planirate li ga ponovno organizirati?

Odaziv je bio odličan u svim gradovima u kojima smo radili. Cilj je bio dovesti američku mjuzikl tehniku u Europu i omogućiti ljudima da rade s vrhunskim stručnjacima bez potrebe za putovanjem i velikim troškovima. Definitivno planiramo nastaviti, samo u nešto drugačijem formatu.

Foto: Privatna arhiva

Živite u New Yorku sa suprugom, bivšim sportašem. Kako izgleda vaš život kad se ugase reflektori – jeste li više „newyorški glamur“ ili potpuno običan bračni par sa psom?

Mislim da u New Yorku zapravo nitko ne živi taj “newyorški glamur” koji se često prezentira izvana. Puno se radi i rekla bih da se u Europi ipak živi opuštenije. Kad se ugase reflektori, mi smo potpuno običan par – puno radimo, ali se najradije družimo s našim balkanskim prijateljima, kuhamo hrvatske specijalitete i, naravno, služimo gospodarici kuće, našoj pomerankici Viti. Tko bi rekao da jedan tako mali pas može biti tako veliki šef.

Koji su vam planovi za dalje?

S obzirom na to da je komentar svih mojih bližnjih i ljudi koji su radili sa mnom na objavu pjesme bio: “NAPOKON!”, definitivno nastavljam dalje. Čekaju me neke stare, ali i neke nove gaže, novi projekti i, naravno, nova glazba u Americi i u Hrvatskoj.