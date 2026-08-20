Demirović pred velikim transferom: Sve je dogovoreno, čeka se samo potpis

Ermedin Demirović blizu je velikog transfera. Reprezentativac Bosne i Hercegovine trebao bi napustiti Stuttgart i karijeru nastaviti u turskom velikanu Galatasarayu.

Prema turskim medijima, klubovi su dogovorili odštetu od oko 20 milijuna eura, dok je Demirović prihvatio osobne uvjete. Trebao bi potpisati trogodišnji ugovor, a uskoro ga očekuju liječnički pregledi u Istanbulu.

Demirović je u dvije sezone za Stuttgart odigrao 87 utakmica, zabio 32 gola i upisao 11 asistencija. Sada je pred njim novi izazov u klubu s velikim europskim ambicijama.

Za reprezentaciju BiH dosad je nastupio 44 puta i postigao četiri pogotka.