Demirović pred velikim transferom: Sve je dogovoreno, čeka se samo potpis

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Za reprezentaciju BiH dosad je nastupio 44 puta i postigao četiri pogotka
Ermedin Demirović blizu je velikog transfera. Reprezentativac Bosne i Hercegovine trebao bi napustiti Stuttgart i karijeru nastaviti u turskom velikanu Galatasarayu.
Prema turskim medijima, klubovi su dogovorili odštetu od oko 20 milijuna eura, dok je Demirović prihvatio osobne uvjete. Trebao bi potpisati trogodišnji ugovor, a uskoro ga očekuju liječnički pregledi u Istanbulu.
Demirović je u dvije sezone za Stuttgart odigrao 87 utakmica, zabio 32 gola i upisao 11 asistencija. Sada je pred njim novi izazov u klubu s velikim europskim ambicijama.
Za reprezentaciju BiH dosad je nastupio 44 puta i postigao četiri pogotka.