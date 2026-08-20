Mladenka skočila s 4200 metara, a ono što je učinila s vjenčanicom je nevjerojatno

Sve više parova odbacuje tradicionalne ceremonije u potrazi za jedinstvenim i personaliziranim iskustvom koje odražava njihovu osobnost i ljubavnu priču. Dok neki biraju intimne proslave u prirodi, drugi svoju ljubav doslovno podižu na novu razinu.

Jedan je američki par organizirao vjenčanje koje prkosi gravitaciji, a njihova priča savršen je primjer rastućeg globalnog trenda ekstremnih vjenčanja.

Sudbonosno 'da' u slobodnom padu

Mike Missroon i Megan Walsh odlučili su započeti svoje bračno putovanje na zaista jedinstven način – skokom padobranom. No, nisu skočili sami.

Zajedno s njima, s visine od 4200 metara, skočila je cijela svadbena pratnja, uključujući matičara, kuma, kumu, djeveruše i djevere. Mladenka, mladoženja i njihovi gosti jurili su prema zemlji brzinom od gotovo 200 kilometara na sat, započinjući ceremoniju koja će se dugo pamtiti.

Njihovo vjenčanje održano je 26. srpnja, a izbor lokacije i načina ceremonije nije bio nimalo slučajan. Njihova cijela ljubavna priča ispisana je na nebu.

Ljubavna priča ispisana među oblacima

Par se upoznao upravo tijekom skoka padobranom, kada je Mike (38) bio Meganin tandem instruktor. Godinama kasnije, zaručili su se također tijekom skoka, a danas su ponosni vlasnici tvrtke Skydive Seneca Lake u saveznoj državi New York.

"Kada je došlo vrijeme za vjenčanje, znali smo da se mora održati u Skydive Seneca Lakeu: mjestu gdje smo se upoznali, zaljubili, izgradili posao i gdje sam ja izvela svoj prvi solo skok s Mikeom kao instruktorom", ispričala je Megan (34) ekskluzivno za People.

"Pitanje nikada nije bilo kako uključiti padobranstvo u naše vjenčanje, već kako osigurati da naši prijatelji i obitelj koji ne skaču mogu to iskustvo podijeliti s nama. Zato smo uskočili u našu ceremoniju, a zavjete izrekli na tlu, u zoni slijetanja."

Vjenčanica spremna za slobodan pad

Kako bi se sigurno prizemljila, Megan je morala značajno prilagoditi svoju vjenčanicu. Haljinu je kupila u second-hand trgovini i sama je modificirala. Na njoj je izrezala rupe kako bi ispod mogla provući sigurnosne remene za noge.

Na donji rub haljine dodala je vezicu kako se materijal ne bi podigao i zapetljao tijekom pada. Unatoč svim prilagodbama, nije se odrekla jednog klasičnog detalja – s neba je skočila držeći svoj vjenčani buket.

Nakon što su sigurno sletjeli, par je izmijenio zavjete. Matičar je prije službenog proglašenja braka pročitao odlomak iz Informativnog priručnika za padobrance Udruge padobranaca Sjedinjenih Država. Gosti su za uspomenu dobili drvene avione na kojima je bio utisnut jedinstveni repni broj, N72626, kao posveta datumu vjenčanja.

"Naša priča o upoznavanju, zarukama i vjenčanju za mene je poput bajke. U osnovi, ako bilo kojoj priči dodate padobranstvo, ona postaje sjajna", zaključila je Megan, koja sa suprugom planira nastaviti širiti svoju ljubav prema nebeskim visinama i pomoći drugima da osjete čari slobodnog pada.

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