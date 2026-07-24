Gosti su mislili da je mladenka pijana, a ona je samo glumila: 'I Oscar ide...'

Istina je izašla na vidjelo tek mjesecima kasnije, ostavivši njezine voljene u potpunom šoku kada su napokon složili sve kockice. Dok su gosti nazdravljali mladencima šampanjcem, Martrice Stevenson tiho je kucnula čašom punom pjenušavog soka od jabuke. Do kraja večeri, svi su bili uvjereni da se zabavljala jednako kao i oni.

U viralnom TikTok videu, ova 30-godišnja digitalna kreatorica otkrila je da je na dan svog vjenčanja bila trudna osam tjedana te je cijelu večer provela potajno glumeći da pije alkohol.

"Jedini koji su tada znali bili su moj budući suprug, naša organizatorica vjenčanja i fotograf", ispričala je Stevenson za PEOPLE. "Saznali smo samo dva tjedna prije velikog dana. Budući da je bilo jako rano, htjeli smo vijest zadržati za sebe dok ne budemo potpuno sigurni da je sve u redu."

Razrađen plan s organizatoricom vjenčanja

Čuvanje tajne zahtijevalo je puno više od pukog preskakanja zdravice. Prije vjenčanja, Stevenson se povjerila organizatorici, koja je odmah smislila strategiju nakon što je saznala da je mladenkin omiljeni koktel margarita.

"Pitala me koje je moje omiljeno piće i dogovorila je s barmenom da mi cijelu noć poslužuje bezalkoholne verzije", kaže Stevenson. Čak je i toranj od šampanjca imao pjenušavi sok u njezinoj čaši, što joj je omogućilo da se savršeno uklopi dok su gosti oko nje slavili.

Najveći strah doživjela je prije nego što je vjenčanje uopće počelo. Na probnoj večeri, konobarica joj je, ne znajući, poslužila alkohol, što ju je natjeralo da improvizira prije nego što su njezini prijatelji išta shvatili.

@itsmartrice If you look close enough at the champagne tower, you’ll notice that my drink is just juice!! 🤣🤣 My friends still haven’t forgave me for pretending like I was drunk with them! ♬ Saxophones getting louder - Sped Up - AntonioVivald

"Okrivila sam tremu pred vjenčanje, rekavši da mi se želudac zavezao u čvor i da ne mogu podnijeti alkohol", prisjeća se. "Prijatelji su me malo ispitivali, ali na kraju su povjerovali u izgovor da sam samo nevjerojatno nervozna. Moja kuma je na kraju popila to piće umjesto mene!"

Pritisak na proslavama i novi trendovi

Situacija u kojoj se Martrice našla ističe širi društveni pritisak vezan uz konzumaciju alkohola na proslavama. Vjenčanja su često sinonim za slavlje koje uključuje alkohol, što može stvoriti neugodno okruženje za one koji ne piju, bilo zbog trudnoće ili nekog drugog razloga. Istraživanja pokazuju da se oko 30 posto odraslih osjeća pod pritiskom da pije u društvenim situacijama, a ta brojka može biti i veća u slavljeničkoj atmosferi vjenčanja.

Međutim, kao odgovor na rastuću svijest o zdravlju, posebno među mlađim generacijama, primjetan je trend takozvanih "suhih" vjenčanja bez alkohola. Mladi parovi sve češće odlučuju budžet predviđen za alkohol preusmjeriti na druge stavke, poput bogatije gastronomske ponude ili zabavnog programa, stvarajući tako inkluzivnije okruženje za sve goste.

Plesni podij kao kruna izvedbe

Ako je postojao jedan dio njezine glume koji je uistinu uvjerio prijatelje, dogodio se na plesnom podiju. Stevenson je točno znala koji njezin prepoznatljivi pokret svi povezuju s njom nakon nekoliko pića, pa ga je izvodila cijelu noć.

"Moji prijatelji znaju da je moj ultimativni pijani plesni pokret bacanje jedne ruke visoko u zrak dok osvajam plesni podij", kaže kroz smijeh. "Tako da sam samo držala ruku u zraku cijelu noć. Potpuno je uspjelo - bili su oduševljeni!"

Ironično, jutro nakon vjenčanja možda je dodatno pridonijelo njezinoj predstavi. Dok su se gosti oporavljali od noći slavlja, Stevenson se borila s nečim sasvim drugim.

"Da! Jutro poslije, jutarnje mučnine iz prvog tromjesečja pogodile su me svom snagom", kaže ona. "Srećom, svi ostali su liječili stvarni mamurluk, pa nitko nije ni trepnuo. Definitivno nije bilo planirano, ali se savršeno uklopilo u priču!"

Par je pričekao da Martrice uđe u 12. tjedan trudnoće prije nego što su objavili vijest, a tada se među obitelji i prijateljima brzo proširila spoznaja da je ona već bila trudna na dan vjenčanja. "Kad smo im rekli, svima su vilice pale do poda. Počeli su računati i shvatili: 'Čekaj, to znači da si bila trudna na vjenčanju!' Nisu mogli vjerovati da sam izvela predstavu života. Sada nam je to svima urnebesna uspomena", zaključila je.

Gledajući unatrag, Stevenson kaže da joj je ta tajna donijela neočekivani dar. Umjesto da se sjeća svog vjenčanja kroz izmaglicu šampanjca, doživjela je svaki trenutak s potpunom jasnoćom, tiho slaveći još veću životnu prekretnicu sa svojim novim suprugom. Biti trijezan na dan vjenčanja, kaže, pokazalo se nevjerojatno posebnim i čarobnim, znajući da ona i suprug već dijele najveći vjenčani dar koji ih čeka za nekoliko mjeseci.

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