Mlada napravila potez koji bi se malo tko usudio: 'Nitko nije ni pomislio, bili su u šoku'

Dok neke mladenke potroše cijelo bogatstvo na vjenčanicu, Tyler Griffith (25) iz Manchestera dokazala je da za sreću ponekad treba samo nekoliko klikova, te još manje novca. Pred oltar je stigla u haljini koja je koštala samo 15 funti (oko 17 eura), a nitko od gostiju nije ništa neobično primijetio.

Tyler se u svibnju ove godine udala za Camerona Griffitha (24). Od početka su bili jasni, vjenčanje će biti prekrasno, ali svakako ne nepotrebno skupo. Umjesto posjeta luksuznim salonima, odlučila se za Vinted, gdje je naišla na haljinu po cijeni koja zvuči nevjerojatno. Izvorno su haljine bile s jeftinog i donekle kontroverznog kineskog, ali prodavač je dodatno snizio cijenu.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

"Na dan vjenčanja osjećala sam se najljepše u životu. Kad sam prvi put obukla haljinu, samo sam rekla: Vau. Bila sam šokirana kvalitetom'', kaže Tyler. Najveće iznenađenje čekalo je goste. "Nitko nije mislio da je haljina tako jeftina, a bili su u šoku kad sam im to otkrila'', smije se.

Iako je kasnije isprobavala i druge modele haljina, stalno se vraćala najjeftinijima. Savršeno su joj pristajale i trebalo je samo popraviti nekoliko sitnica. "Imam osjećaj da sam uštedjela stotine, možda i tisuće funti. Vjenčanice su često nepotrebno precijenjene'', smatra Tyler.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Cijelo vjenčanje bilo je u tamnoplavim tonovima i koštalo je oko 1.700 funti (oko 2000 eura). Većinu dekoracija i potrebnih stvari mladenci su kupili preko Sheina ili Vinteda. "Za mene je najvažniji bio sam dan vjenčanja. Zahvaljujući uštedama mogli smo novac iskoristiti za nešto drugo'', zaključuje Tyler.

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