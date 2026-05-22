Vjenčanje koje je dirnulo javnost: Jimmy (92) i Andra (85) rekli su da nakon 10 godina veze

Nakon što su se prije deset godina upoznali u umirovljeničkom domu, jedan je par odlučio i službeno ozakoniti svoju vezu, dokazujući da za ljubav i važne životne trenutke nikada nije kasno. Njihova priča, koja dolazi iz Velike Britanije, odjeknula je u medijima kao podsjetnik na to da se životna radost ne smanjuje s godinama, a vjenčanje organizirano u dvorištu doma za starije dirnulo je osoblje, obitelj i širu javnost.

Desetljeće prijateljstva okrunjeno brakom

Priča o Jimmyju Cooperu (92) i Andrei Cullen (85) započela je prije otprilike jednog desetljeća. Upoznali su se dok su živjeli u susjedstvu unutar stambenog kompleksa za starije osobe. Njihovo je poznanstvo s godinama preraslo u duboko prijateljstvo, a kada se Andrea u veljači ove godine preselila u dom za starije i nemoćne Charlton Grange, Jimmyjeva predanost nije nimalo oslabila. Naprotiv, nastavio ju je svakodnevno posjećivati, a zajedničko vrijeme samo je učvrstilo njihovu odluku da ostatak života provedu zajedno.

Svoju su ljubav nedavno okrunili brakom na intimnoj, ali svečanoj ceremoniji održanoj u dvorištu Andreina novog doma. Oduševljeni mladoženja Jimmy za svoju je odabranicu s puno topline rekao kako je ona "pravo veselje i uvijek vrlo sretna osoba", opisujući njihovu vezu. Njihova odluka da se vjenčaju u ovim godinama postala je glavna tema razgovora te izvor inspiracije i radosti za sve stanare i osoblje doma.

'Život ne staje preseljenjem u dom'

Osoblje doma Charlton Grange vrlo rado je pomoglo u planiranju vjenčanja. Od kuhinjskog tima koji je osmislio poseban jelovnik, do jednog od njegovatelja koji je, budući da je i pastor u obližnjoj crkvi, preuzeo ulogu matičara i vodio ceremoniju. Čitava se zajednica udružila kako bi ovom sretnom paru priredila dan za pamćenje.

Dr. Angad Singh Kooner, predstavnik doma, izjavio je da ovo vjenčanje dokazuje kako život "ne staje" kada se netko preseli u dom za starije. "Ljudi nastavljaju stvarati odnose, donositi odluke i imati značajne trenutke, bez obzira na njihovu dob", rekao je. S njim se složila i Sinead Mooney, članica vijeća za socijalnu skrb odraslih. "Vjenčanje Andree i Jimmyja pokazuje da se veliki životni događaji ne zaustavljaju samo zato što se događaju u kasnijoj životnoj dobi", istaknula je, a o cijelom je događaju izvijestio People. Par je, prije Andreinog preseljenja u dom, više od godinu dana živio zajedno u potpomognutom smještaju, što je samo dodatno učvrstilo njihovu vezu i pokazalo da su stvoreni jedno za drugo.

Trend koji ne zaobilazi ni Hrvatsku

Ova priča, iako dolazi iz inozemstva, odražava globalni fenomen koji je sve prisutniji i u Hrvatskoj. U društvu u kojem se životni vijek produljuje, a starije osobe ostaju aktivne i vitalne, potraga za partnerstvom u trećoj dobi postaje sve uobičajenija. Podaci Državnog zavoda za statistiku to i potvrđuju. Iako se prosječna dob za ulazak u prvi brak u Hrvatskoj povećala, pa za žene iznosi gotovo 29 godina, a za muškarce 32 godine, brakovi u kasnijoj životnoj dobi nisu statistička pogreška.

Zabilježeno je, primjerice, da je najstariji mladoženja u Hrvatskoj imao čak 97 godina, dok je najstarija mladenka imala 92 godine. Samo u 2020. godini 283 osobe starije od 60 godina odlučile su stati pred oltar. Slične priče dolaze i iz svijeta. U SAD-u su se, primjerice, vjenčali Forrest Lunsway na svoj 100. rođendan i njegova 91-godišnja odabranica Rose Pollard. Ovi primjeri jasno pokazuju da za ljubav i zajedništvo nikada nije prekasno, a domovi za starije često postaju mjesta gdje se rađaju nova prijateljstva koja prerastaju u duboke emocionalne veze.

Stabilnost i razumijevanje kao temelj zrelih veza

Stručnjaci ističu kako ljubav u zrelim godinama nosi sa sobom brojne prednosti u odnosu na veze u mladosti. Psiholozi tvrde da su takve veze često stabilnije i ispunjenije jer se temelje na dubokom međusobnom poštovanju, životnom iskustvu i zrelosti. Partneri u ovoj dobi iza sebe su ostavili mladenačke nesigurnosti i nerealna očekivanja. Točno znaju što žele od odnosa, otvorenije komuniciraju o svojim potrebama i ne troše vrijeme na nevažne sukobe.

Dok su mlađe veze često opterećene karijerom, podizanjem djece i financijskim pritiscima, partnerstvo u trećoj dobi fokusirano je na zajedništvo, podršku i uživanje u zajedničkom vremenu. Ljubav i partnerstvo u starosti značajno doprinose emocionalnom blagostanju, služe kao snažan bedem protiv usamljenosti i socijalne izolacije, a istraživanja pokazuju da mogu pozitivno utjecati i na fizičko zdravlje te čak ojačati pamćenje.

