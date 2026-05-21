Putuje 5000 kilometara na posao koji nitko ne želi raditi: 'Život mi je puno bolji'

Georgia Samuels sretna je što mora putovati gotovo 5000 kilometara kako bi došla na posao, iako se radi o poslu koji malo tko želi raditi. Njezina priča, kao i priče drugih poput nje, otkriva neobičan trend u kojem ekstremno duga putovanja na posao postaju ključ za bolji i jeftiniji život, što je u suprotnosti s problemima s kojima se suočavaju mnoga tržišta rada, uključujući i hrvatsko.

Život iz snova na Baliju, posao u mračnom rudniku

Georgia nema problema s mega-putovanjem preko oceana svaka dva tjedna, nakon što se oprostila od Pertha u Australiji i započela novi život na Baliju. Radi kao savjetnica za zdravlje i sigurnost u udaljenom rudniku i kaže da, iako joj mnogi ne zavide na poslu, svoj život ne bi mijenjala ni za čiji drugi.

Ova 31-godišnjakinja prodala je automobil i odjeću prije preseljenja u studenom i ne žali što je u potpunosti iskoristila raspored rada od dva tjedna na poslu i dva tjedna slobodno. Iako mora raditi u mračnom podzemnom rudniku, Georgia kaže da je njezin prelazak na Bali bio briljantan potez i nakon šest mjeseci ne gleda unatrag.

Otkrila je i da postoje iznenađujuće pogodnosti s tako dugim putovanjem. Opušteni način života i prijateljski raspoloženi ljudi iz cijelog svijeta čine ovaj pothvat vrijednim truda. Tvrdi da sada čak štedi stotine dolara mjesečno u usporedbi s onim što je prije morala izdvajati za život u Australiji.

"Radila sam u smjenama od dva tjedna i teško sam sklapala prijateljstva u Perthu, pa sam pomislila da se mogu preseliti bilo gdje. Stalno sam viđala videa o fitness kulturi na Baliju i shvatila da bih mogla putovati i istraživati otok tijekom slobodnih tjedana", ispričala je.

"Prodala sam auto, prodala odjeću i jednostavno krenula. Hrana na Baliju je toliko kvalitetna, to je nevjerojatno. Ovdje možete pojesti vrhunsku večeru za dvoje s odreskom i kamenicama za manje od 100 eura", prenosi Mirror. "Toliko je jeftino jesti vani, nisam kuhala šest mjeseci, a kvaliteta života je puno bolja i dobivate mnogo više za svoj novac."

Nije jedina: Neki su i financijski na dobitku

Georgia nije usamljena u svom odabiru. Ethan Spibey (33) preselio se iz Londona u Barcelonu sa suprugom, ali i dalje putuje u Ujedinjeno Kraljevstvo zbog posla, tvrdeći da je sada financijski u boljoj poziciji.

Bivši direktor za odnose s javnošću napustio je svoj uredski posao i pokrenuo vlastitu tvrtku koja nudi obuku iz komunikacija klijentima diljem Ujedinjenog Kraljevstva. Iako mu tvrtka ima sjedište u Londonu, Ethan radi na daljinu iz Barcelone i vraća se u Britaniju na sastanke uživo dva do tri puta mjesečno. On i njegov suprug prodali su kuću u Londonu, gdje su plaćali hipoteku od gotovo 3000 eura, i sada unajmljuju penthouse u Barceloni za oko 2000 eura mjesečno.

"Provjerio sam logistiku. Kriteriji su bili: mogu li redovito letjeti natrag u London, ima li letova? Postoji oko 25 letova na dan. Je li to ekonomski moguće? Je li mentalno i fizički iscrpljujuće? Barcelona se činila kao sjajna opcija. Iskreno, jeftinije je nego za neke moje kolege koji su putovali iz Readinga", objašnjava Ethan.

Globalni trendovi nasuprot hrvatskoj stvarnosti

Ove priče predstavljaju fascinantan kontrast općim trendovima na tržištu rada. Dok rastući troškovi života, posebice cijene goriva, čine svakodnevno putovanje na posao sve neisplativijim za većinu radnika, neki pronalaze računicu u međunarodnim letovima. Njihov životni stil moguć je zahvaljujući specifičnim poslovima s fleksibilnim rasporedom ili mogućnošću rada na daljinu.

S druge strane, mnoga gospodarstva, uključujući i hrvatsko, suočavaju se s kroničnim nedostatkom radnika za poslove koje lokalno stanovništvo izbjegava, slično Georgijinom poslu u rudniku. Hrvatska se zbog demografskih izazova i iseljavanja sve više oslanja na stranu radnu snagu za popunjavanje radnih mjesta u građevini, turizmu i industriji. Nedavnim izmjenama Zakona o strancima pokušava se olakšati njihova integracija, primjerice uvođenjem obveznog tečaja hrvatskog jezika i lakšom promjenom poslodavca.

Dok se Hrvatska bori s integracijom radnika koji dolaze raditi poslove nužne za funkcioniranje gospodarstva, primjeri poput Georgije i Ethana pokazuju postojanje druge vrste globalnih radnika. Oni ne traže nužno posao u drugoj zemlji, već koriste globalnu povezanost kako bi optimizirali svoj životni stil, birajući mjesto za život prema kvaliteti i troškovima, a ne prema lokaciji radnog mjesta.

Za većinu ljudi, putovanje na posao ostaje nužno zlo koje žele svesti na minimum. Ipak, za one rijetke koji su pronašli formulu, prelazak granica i kontinenata postao je put do osobnog i financijskog zadovoljstva, stvarajući tako jedan od najzanimljivijih paradoksa modernog svijeta rada.

