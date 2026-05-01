Od skupljanja psećeg izmeta do vlastite kuće: Napustila ured i danas zarađuje četiri puta više

Ljubiteljica životinja Emma Garner (45) otkrila je kako je uspjela kupiti svoju prvu nekretninu zahvaljujući poslu koji bi mnogi izbjegavali – skupljanju psećeg izmeta. Upravo joj je taj posao omogućio kupnju kuće vrijedne oko 230.000 eura i financijsku neovisnost.

Od pravnog ureda do vlastitog biznisa

Emma je 2014. godine pokrenula tvrtku za uklanjanje životinjskog otpada i brigu o ljubimcima pod nazivom "The Dog Poo Professionals". Dvije godine kasnije odlučila je dati otkaz na uredskom poslu procjeniteljice odštetnih zahtjeva u odvjetničkoj tvrtki, gdje je provela 11 godina i zarađivala oko 23.500 eura godišnje.

Tijekom posljednjeg desetljeća njezin se posao značajno razvio. Danas zarađuje više od četiri puta više nego prije, a njezini prihodi dosežu desetke tisuća eura. Termini su joj potpuno popunjeni, a na tjednoj razini opslužuje stotine klijenata diljem Zapadnog i Južnog Yorkshirea. Cijene njezinih usluga počinju od 16,50 eura tjedno za jednog psa, uz nadoplatu od oko 4,70 eura za svakog dodatnog psa.

Emma, koja živi u Wakefieldu, opisuje svoj posao kao "najbolju odluku koju je ikad donijela".

"Skupljanje izmeta promijenilo mi je život. Donijelo mi je sjajnu ravnotežu između poslovnog i privatnog života i riješilo me stresa o kojem sam sanjala dok sam radila u odvjetničkom uredu", rekla je. "Omogućilo mi je da kupim kuću i postanem financijski neovisna, što prije nisam mogla ni zamisliti."

Dodaje kako joj sam posao nikada nije predstavljao problem. "Cijeli život čistim za svojim psima i konjima, tako da mi to nije bilo ništa novo. Najgori dio posla je visoka trava jer tada morate 'pecati', što nije nimalo ugodno – pogotovo ako pas ima mekanu stolicu", objasnila je.

Neočekivani otkaz kao životna prilika

Ideja za posao rodila se dok je još radila u uredu, koji joj je s vremenom postao iznimno stresan. Počela je istraživati mogućnosti i već je u slobodno vrijeme osigurala prve klijente. "Vidjela sam priču o čovjeku u Americi koji se bavio skupljanjem psećeg izmeta i nisam mogla izbaciti tu ideju iz glave. Objavila sam oglas na Facebooku i u roku od deset minuta dobila prvog klijenta", prisjeća se.

Unatoč uvjeravanjima da joj je posao siguran, jednog slobodnog dana primila je poziv u kojem su joj rekli da je postala tehnološki višak. Umjesto da je to obeshrabri, odlučila je u potpunosti se posvetiti vlastitom biznisu, što se pokazalo kao ključna odluka.

Nisu svi klijenti lijeni

Emma ističe da želi razbiti predrasude o svojim klijentima, za koje se često pretpostavlja da su lijeni ili neodgovorni vlasnici kućnih ljubimaca. "Živcira me kad ljudi misle da su moji klijenti lijeni. Radim s ljudima u invalidskim kolicima, roditeljima terminalno bolesne djece, osobama sa slomljenim nogama, slabovidnima, trudnicama i starijima. Čak i kirurzi i kozmetičari žele održati ruke čistima zbog posla. Sve ovisi o vašoj situaciji i preferencijama", kaže Emma.

Rastući trend u svijetu

Emmina priča dio je šireg globalnog trenda rasta uslužnih djelatnosti za kućne ljubimce. Sve veći broj vlasnika, ubrzan način života i veća svijest o higijeni potiču potražnju za ovakvim uslugama.

Danas Emma radi znatno manje nego prije, a zarađuje višestruko više. Posao joj je donio slobodu i život bez stresa. Osim čišćenja dvorišta, nudi i usluge podrezivanja noktiju kućnim ljubimcima, a trenutačno traži novog člana tima kako bi mogla postupno prijeći u poluumirovljenje.

