Stiže veliko zahlađenje, ali ne zadugo: Nakon pljuskova vraćaju se prave ljetne vrućine

Uz frontalni sustav danas u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu nestabilno s kišom i pljuskovima, a u kopnenim predjelima i osjetno svježije dok u Dalmaciji ostaje vruće i sunčano.

Ponedjeljak

U ponedjeljak na kopnu promjenjivo ili pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, u središnjim predjelima je lokalno moguća i obilna oborina, a ponekog pljuska može biti i na sjevernom Jadranu. U Dalmaciji od jutra pretežno sunčano, ali malo vjetrovitije, puhat će umjereno i jako jugo, drugdje većinom slab do umjeren vjetar. Temperatura u unutrašnjosti od 11 do 16, a uz obalu između 19 i 23 stupnja.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima umjerena, još ponegdje i povećana naoblaka, bit će kiše i pljuskova, prema večeri sve manje. Puhat će slab do umjeren vjetar s juga, a temperatura osjetno niža - većinom od 19 do 22 stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu kiša i pljuskovi, prema kraju dana sve manje, a i naoblaka će se postupno smanjivati. Vjetar slab do umjeren južni, a maksimalna temperatura ponegdje neće preći ni 20 stupnjeva pa će i ovdje biti osjetno svježije.

U Dalmaciji pretežno sunčano, tek je u Zagori uz lokalno jači razvoj oblaka rijetko moguć poneki kraći pljusak. Puhat će umjereno do jako jugo, a temperatura između 27 i 30 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju promjenjivo s kišom i pljuskovima. Puhat će slab do umjeren vjetar s juga, a onda navečer pod Velebitom jača bura. Dnevna temperatura u gorju od 19 do 24, a na moru oko 27, 28 stupnjeva.

Do kraja tjedna

U unutrašnjosti od utorka sunčanije, ali još je rijetko moguć i dnevni razvoj oblaka i poneki kraći pljusak, to će biti lokalni razvoji i ne očekuju se neke značajne količine kiše. Od sredine tjedna većinom sunčano i osjetno toplije, dnevna temperatura će biti uglavnom iznad 30 stupnjeva, za vikend moguće i oko 35.

Na Jadranu idućih dana sunčano, često i vedro, a tek je utorak rijetko na jugu moguć poneki kraći pljusak. Idućih dana u noći i ujutro burin, a tijekom dana slab do umjeren vjetar s mora. Temperatura u porastu - dnevna će biti iznad 30, a minimalna iznad 20, ponegdje i iznad 25 pa nam se spremaju prave ljetne vrućine.