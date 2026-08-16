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Je li on Bilićevo rješenje? Ajax ga želi, a cijena mu vrtoglavo raste

Je li on Bilićevo rješenje? Ajax ga želi, a cijena mu vrtoglavo raste
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Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV/Alamy/Profimedia

Hrvatski veznjak u Nizozemsku je stigao nakon epizoda u Sharjahu, Osijeku i Hajduku

16.8.2026.
14:30
Sportski.net
Orange Pictures, Orange Pics BV/Alamy/Profimedia
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Darko Nejašmić postao je jedno od zanimljivijih imena na nizozemskom tržištu. Bivši veznjak Hajduka i Osijeka nakon samo jedne sezone u NEC Nijmegenu privukao je pažnju Ajaxa.

Nizozemski mediji pisali su o navodnoj ponudi Ajaxa od 6,5 milijuna eura uz dodatna tri milijuna kroz bonuse, no zasad nema potvrde da je ona službeno poslana. Ipak, ugledni novinar Valentijn Driessen smatra da bi Ajax upravo Nejašmić trebao dovesti jer mu je potreban kvalitetan defenzivni veznjak.

Nejašmić je prošle sezone bio jedan od ključnih igrača NEC-a u povijesnom osvajanju trećeg mjesta u Eredivisie, a sjajno je otvorio i novu sezonu. Njegov ugovor traje do ljeta 2027., dok klub već pregovara o nastavku suradnje.

Hrvatski veznjak u Nizozemsku je stigao nakon epizoda u Sharjahu, Osijeku i Hajduku, a upravo se u Osijeku pod Nenadom Bjelicom ponovno nametnuo kao važan igrač.

AjaxDarko Nejašmić
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