Nevrijeme pogodilo sjever Hrvatske: Lokalne oluje s tučom zahvatile i susjednu zemlju

Jako nevrijeme pogodilo je u nedjelju poslijepodne sjevernu Hrvatsku. Obilna kiša i snažni pljuskovi zahvatili su područje Varaždinskih Toplica i Novog Marofa, gdje je lokalno pala i tuča.

Meteorolozi su i ranije upozoravali na mogućnost naglog pogoršanja vremena. Prognozirali su jače naoblačenje s kišom i grmljavinom u središnjim i istočnim krajevima zemlje, uz mogućnost lokalnog nevremena. Najavili su i naglu promjenu vjetra na sjeveru unutrašnjosti, gdje je u večernjim satima trebao zapuhati umjeren i jak sjeverac i sjeveroistočnjak, mjestimice s olujnim, a prema istoku i orkanskim udarima.

Na području Zagreba jak vjetar počeo je puhati već oko 16 sati te se razvila naoblaka.

Radarske snimke Državnog hidrometeorološkog zavoda nešto prije 18 sati pokazivale su da se olujna fronta premješta preko sjevernog dijela Hrvatske.

Nevrijeme nije zaobišlo ni susjednu Sloveniju. Portal 24ur izvijestio je kako su istočni dio zemlje pogodile lokalne oluje koje su izazvale poplave, jake udare vjetra i tuču. Problemi su zabilježeni na širem području Šentilja, Ljutomera i Ormoža, gdje su zbog poplavljenih prometnica, srušenih stabala i klizišta intervenirali vatrogasci.

Tuča je zabilježena u Zgornjoj Kungoti i Lenartu, a slovenski Prometno-informacijski centar upozorio je vozače na otežane uvjete na cestama zbog obilne kiše i smanjene vidljivosti.

Slovenska agencija za okoliš izdala je za sjeveroistočni dio zemlje narančasto upozorenje zbog mogućnosti razvoja jačih oluja, dok su meteorolozi portala Neurje.si upozorili da su se prve olujne ćelije razvile u Austriji te se brzo kreću prema Sloveniji, gdje bi zbog povoljnih atmosferskih uvjeta mogle dodatno ojačati.