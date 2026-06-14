Nevrijeme izazvalo kaos u Varaždinskim Toplicama: 'Bili smo posljednji koji su ušli u lift'

Nevrijeme koje je pogodilo sjever Hrvatske izazvalo je probleme i u Varaždinskim Toplicama, gdje je, kako nam javlja čitateljica, došlo do poplave u jednom od objekata toplica. Redakcija net.hr-a je zaprimila video snimku na kojoj se vide poplavljeni hodnici, a čitateljica koja nam je poslala snimku opisala je dramatične trenutke koje je doživjela tijekom nevremena.

"Bila sam u posjetu ujaku i njegovoj supruzi u Varaždinskim Toplicama. Sjedili smo u kafiću i gledali nevrijeme vani. Odjednom je počela nadirati voda pa smo ustali i krenuli natrag u zgradu toplica, ali smo ušli u potpuno poplavljen prostor. Skinula sam cipele, užasno je smrdjelo, valjda je sve došlo iz kanalizacije jer se voda podigla. Ušli smo u lift i bili posljednji koji su ga koristili. Nakon nas je stao. Rekli su nam da se poplava već događala i ranije, iako je riječ o novom objektu starom svega nekoliko godina", ispričala je za net.hr.

Na snimci se vide hodnici prekriveni vodom, a u jednom trenutku se čuje kako govori: "Što je ovo? Spremište rublja... Fuj!", dok druga osoba upozorava da požure prema liftu. Dok voda nadire hodnicima, na snimci se mogu čuti i uzvici: "Isuse Bože!", "Ajde, uskači, ne mogu, past ću".

Nije poznato kolika je materijalna šteta nastala u poplavi niti je li zbog prodora vode došlo do oštećenja infrastrukture objekta. Upit o okolnostima događaja, mogućoj šteti i uzroku poplave poslali smo Varaždinskim Toplicama, a njihov odgovor objavit ćemo po primitku.