Simboli neizbježne propasti: Tko su četiri jahača Apokalipse i što predstavljaju?

Rijetko koja biblijska slika posjeduje takvu snagu i dugovječnost da se tako duboko urezala u kolektivnu svijest čovječanstva i postala neizostavan dio popularne kulture kao što je to vizija o četiri jahača Apokalipse.

Kroz stoljeća, ovi su jahači prerasli okvire religijskih tekstova i postali univerzalni, gotovo arhetipski simboli neizbježne propasti, globalne katastrofe i dramatičnog svršetka svijeta kakvog poznajemo. Njihova pojava u umjetnosti, književnosti i filmu neprestano nas podsjeća na krhkost ljudskog postojanja, piše TheCollector.

Dolazak četiri jahača Apokalipse detaljno je i slikovito opisan u Knjizi Otkrivenja, posljednjem poglavlju Novog zavjeta, gdje služe kao zastrašujući i dramatičan uvod u konačni Božji sud. Iako su zapisani prije gotovo dva tisućljeća, njihova kompleksna simbolika i višeslojna značenja i u suvremenom dobu potiču žustre teološke rasprave, povijesna istraživanja i brojna kreativna tumačenja.

U galeriji saznajte tko su zapravo te zlokobne i tajanstvene figure koje galopiraju na konjima bijele, crvene, crne i blijede boje.