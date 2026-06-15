Poginuli svi putnici i pilot, objavljena snimka aviona: Članovi obitelji svjedočili tragediji

Jedanaest padobranaca i pilot poginuli su u padu privatnog zrakoplova u nedjelju u Butleru u saveznoj državi Missouri, priopćio je operater zrakoplova Skydive Kansas City.

Patrola autocesta savezne države Missouri priopćila je da se nesreća dogodila u blizini zračne luke Butler Memorial, oko 100 kilometara južno od Kansas Cityja.

"Tragično, svih 12 osoba u zrakoplovu poginulo je u nesreći", priopćila je padobranska tvrtka.

Naglo skrenuo ulijevo i srušio se

Imena uključenih neće biti objavljena dok se ne obavijesti sva najbliža rodbina, priopćila je tvrtka. Dodali su da blisko surađuju s lokalnim vlastima, Federalnom upravom za zrakoplovstvo i Nacionalnim odborom za sigurnost prometa.

Smoke rises from the wreckage after a skydiving plane crashed shortly after takeoff in Missouri.



Officials say all 12 people aboard — 11 skydivers and one pilot — were killed.



The plane turned around for an unknown reason before crashing near a highway. Dennis Jacobs, director… pic.twitter.com/N6Y7Jy8gYb — Fox News (@FoxNews) June 15, 2026

Dennis Jacobs, vršitelj dužnosti upravitelja zračne luke i direktor za upravljanje u hitnim situacijama okruga Bates, rekao je za Reuters da je jednomotorni turbopropelerski zrakoplov poletio oko 11.20 sati po lokalnom vremenu, ali nije uspio dobiti potrebnu visinu. Potom je naglo skrenuo ulijevo i srušio se oko 274 metra od piste.

NTSB je identificirao zrakoplov kao Pacific Aerospace 750XL. "Ovo nije komercijalni zrakoplov koji se srušio, to je lokalni zrakoplov koji je poletio s naše lokalne zračne luke", rekao je šerif okruga Bates Chad Anderson. "Čini se da je riječ o nesretnom slučaju", dodao je na konferenciji za novinare. Članovi obitelji žrtava svjedočili su nesreći, rekao je Anderson.

Izvješće o uzroku za 12 do 24 mjeseca

NTSB je u izjavi naveo da se očekuje da će istražitelji stići na mjesto događaja u ponedjeljak, a konačno izvješće o vjerojatnom uzroku nesreće očekuje se za 12 do 24 mjeseca.

Prema podacima neprofitne organizacije U.S. Parachute Association, prošle je godine u Sjedinjenim Državama zabilježeno 16 smrtnih slučajeva povezanih s padobranstvom, uz procijenjenih 3,5 milijuna skokova.

Ne računajući nesreću u Missouriju, tijekom posljednjih deset godina u SAD-u dogodilo se osam smrtonosnih zrakoplovnih nesreća povezanih s padobranskim aktivnostima, u kojima je poginulo ukupno 25 osoba, navodi organizacija.

Tvrtka Skydive Kansas City na svojoj internetskoj stranici navodi da je osnovana 1998. godine, a 2024. ju je preuzeo investicijski fond Little Engine Ventures iz Lafayettea u Indiani, koji upravlja i padobranskim centrima u Indianapolisu i Beloitu u Wisconsinu.