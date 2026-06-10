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Pilot 16 godina letio bez važeće dozvole pa lagao da mu je ukradena: Zaradio je milijune

Pilot 16 godina letio bez važeće dozvole pa lagao da mu je ukradena: Zaradio je milijune
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Foto: Mike Campbell/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Sve se otkrilo kada su prilikom provjere dokumentacije otkrivene nepravilnosti

10.6.2026.
8:27
Dunja Stanković
Mike Campbell/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Bivši pilot aviokompanije Air Canada Geoffrey Wall optužen je da je godinama letio bez odgovarajuće dozvole, objavila je u utorak kanadska policija. Wall, koji je inače iz Ontarija, navodno je radio kao kapetan zrakoplova između 2009. i 2025. bez dozvole za upravljanje velikim komercijalnim putničkim zrakoplovima i obavio više od 900 letova u zemlji i inozemstvu, pritom zaradivši oko 2,9 milijuna kanadskih dolara.

Kompanija je potvrdila da je jedan od njihovih pilota imao važeću dozvolu komercijalnog pilota, no problem je nastao kad je unaprijeđen u kapetana bez potrebne dozvole pilota zrakoplovnog prijevoza. 

Zamjenik šefa policije Nick Milinovich pojasnio je da je Wall "godinama letio lažno predstavljajući sebe i svoje dozvole poslodavcu i državnim tijelima koristeći lažne dokumente", prenosi AP. 

Lagao da mu je dozvola ukradena

U prijevodu, to je kao da liječnik s dozvolom za obavljanje obiteljske medicine, ujedno operira mozak u svojoj ordinaciji, dodao je zamjenik šefa policije. 

Sve se otkrilo kada su prilikom provjere dokumentacije otkrivene nepravilnosti.

Iz zrakoplovne tvrtke su potvrdili da su pilota maknuli s dužnosti nakon što je otkriveno da nema potrebnu dozvolu i više nije njihov zaposlenik. Cijeli slučaj prijavljen je regulatoru zračnog prometa u Kanadi, koji je sve prijavio policiji ranije ove godine. 

Aviokompanija uvjerava da sigurnost putnika nije bila ugrožena i da revizija njihovih pilot nije našla nikakve druge nepravilnosti. 

Zrakoplovna kompanija, koja nije imenovala pilota, izjavila je da ga je Transport Canada kaznila jer nije imao odgovarajuću dozvolu za kapetana zrakoplova.

Policija je također objavila da je optuženi pilot podnio lažnu prijavu policiji tvrdeći da mu je ukradena pilotska dokumentacija. 

Odvjetnik pilota nije bio dostupan za komentar. 

KanadaAvionPilotDozvoleIstraga
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