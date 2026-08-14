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PRAZNIK ZA OČI /

Karlovac je imao svoje zvijezde ovog kolovoza: Izdvojili smo 25 fotografija najupečatljivijih

Karlovac je imao svoje zvijezde ovog kolovoza: Izdvojili smo 25 fotografija najupečatljivijih
Foto: Igor Čepurkovski
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Kolovoz u Karlovcu definitivno nije prošao nezapaženo, a za to su se pobrinule brojne dame koje su gradskim ulicama, događanjima i večernjim izlascima dale posebnu dozu šarma. Od ležernih ljetnih kombinacija i kratkih suknji do motorističkih izdanja, rola i bicikala - Karlovčanke su pokazale da za privlačenje pogleda nije potrebna modna pista.

Neke su osvajale osmijehom, druge upečatljivim stilom, a pojedine su pred objektiv stale u trenucima odličnog raspoloženja i provoda.

Pregledali smo fotografije nastale tijekom kolovoza i izdvojili 25 Karlovčanki koje su nam posebno zapele za oko.

Pogledajte galeriju i provjerite slažete li se s našim izborom.

14.8.2026.
10:24
Hot.hr
Kolaž/Kaportal.hr
KarlovacKolovozKarlovcankaLjepoticeSubotnja špica
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