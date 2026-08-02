Meteorologinja najavila temperature od 40 °C, ali i pljuskove: Evo kada bi mogla pasti kiša

Nad nama se zadržava topao zrak zbog kojeg se iznadprosječne vrućine nastavljaju. Budući da je riječ o suhom zraku, u većini zemlje će i dalje prevladavati vedro.

NEDJELJA

Ujutro posvuda sunčano. Vjetar slab, a na Jadranu će u noći zapuhati slaba do umjerena bura, podno Velebita i s jakim udarima. Ona će spriječiti hlađenje noću pa će najniža temperatura biti između 25 i 28, a na području Senja i Dubrovnika, moguće i viša. Čak bi i cijela noć mogla ostati vruća. Na kopnu noćne temperature ipak podnošljivije, od 15 do 20 stupnjeva. No, zrak će se brzo zagrijati pa će već ujutro biti vrlo toplo.

Od sredine dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje sunčano. Vjetar većinom slab, tek ponegdje umjeren sjeveroistočni. Bit će vrlo vruće uz najvišu temperaturu uglavnom oko 35, 36 stupnjeva

Slično i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Sunčano i vrlo vruće. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar. Temperatura uglavnom slična jučerašnjoj, između 36 i 38 stupnjeva.

I u Dalmaciji obilje sunca. Jedino je u zaleđu moguć lokalni razvoj oblaka pa postoji mala vjerojatnost za pokoji kraći pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najviša temperatura od 34 do 39, u zaleđu je lokalno moguće i 40 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju sunčano. Pokoji oblak može se razviti u unutrašnjosti Istre. Bura će postupno slabjeti. Bit će vrlo vruće. Na širem riječkom području i uz obalu podno Velebita čak i iznimno vruće uz temperaturu između 37 i 39. Tek će se malo lakše disati u Gorskoj Hrvatskoj, uz 33, 34 stupnja. Osvježenje je pak sve teže pronaći u moru koje se zagrijalo od 25 do 28.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Prevladavat će sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Mala vjerojatnost za pokoji popodnevni pljusak postoji uglavnom u Gorskom kotaru i Lici, osobito u srijedu.

U petak navečer uz porast naoblake, pljuskovi su izgledni i u ostatku unutrašnjosti. Ipak, za precizniju prognozu valja još pričekati. Sredinom tjedna bit će još više vruće, uz temperaturu i do 39, a i noći će biti sve toplije.

IDUĆIH DANA NA MORU

Sunčano i većinom suho. Dok je uz umjerenu naoblaku poneki pljusak moguć u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Nastavlja se niz vrlo vrućih dana, uz temperaturu uglavnom oko 36, 37 stupnjeva. I noći će biti vrlo tople što će otežavati odmor od dnevnih vrućina. Tek malo olakšanje donosit će sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Dakle, i idući tjedan očekuju nas iznadprosječne temperature. Čini se da će u unutrašnjosti upravo sredina tjedna biti najneugodnija, a kraj ovog toplinskog vala, još se ne nazire.