Pržit ćemo se na +37, osvježenja neće biti ni po noći: Toplinski val se širi Hrvatskom

I dalje smo pod utjecajem polja povišenog tlaka, dok nam s juga pritječe topao zrak pa će idućih dana biti i sve toplije. Tako je još jučer na Jadranu počeo toplinski val, koji će od danas zahvatiti i ostatak zemlje.

ČETVRTAK

Ujutro posvuda sunčano. Vjetar na kopnu i uz obalu slab, prema otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru između 23 i 26 stupnjeva. Uz obilje sunca, zrak će se brzo zagrijati pa će već u 9 sati biti vrlo toplo, na Jadranu i vruće.

Od sredine dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje bez oblačka na nebu. Vjetar slab. Bit će vrlo vruće uz temperaturu stupanj, dva višu od jučerašnje. Uglavnom oko 34, 35 Celzijevih stupnjeva.

Sunčano te vrlo vruće i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Puhat će većinom slab, ponegdje i umjeren istočni vjetar, a temperatura između 34 i 36 stupnjeva.

U Dalmaciji također obilje sunca. Uz obalu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura na obali i otocima oko 33, 34, u zaleđu i do 37 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj sunčano. Vjetar na moru slab do umjeren sjeverozapadni, a temperatura između 33 i 36. Osvježenje će biti sve teže pronaći u moru koje je temperature između 25 i 28 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Sunčano i vrlo vruće uz temperaturu uglavnom oko 37, lokalno i višu. A i noći će sve češće biti tople. Temperatura će se samo u gorju spuštati ispod 20 stupnjeva. Ondje od vikenda postoji tek mala vjerojatnost za rijetki kratkotrajni pljusak.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na moru sunčano i suho. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak. U nedjelju na sjevernom Jadranu bura, a početkom tjedna posvuda južni i jugoistočni vjetar. Pred nama je niz vrlo vrućih dana s temperaturom većinom oko 37, ali i tropskih noći tijekom kojih će biti teško odmoriti se od dnevnih vrućina.