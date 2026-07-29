Zagreb nudi bazene i muzeje besplatno, Tomašević otkrio detalje: 'Iskoristite priliku'

U Zagreb stiže novi toplinski val, a najviše dnevne temperature od subote bi se trebale kretati između 35 i 40 stupnjeva. Zbog najavljenih velikih vrućina Grad Zagreb ponovno otvara vrata svojih kulturnih i sportskih objekata kako bi građanima omogućio rashlađivanje i boravak u klimatiziranim prostorima.

Od petka 31. srpnja do nedjelje 2. kolovoza građanima će biti omogućen besplatan ulaz u brojne muzeje i galerije, a od vrućina će se moći skloniti i u gradskim knjižnicama. Na raspolaganju će biti i gradski bazeni.

"S obzirom na najavljene velike vrućine koje bi u sljedećim danima trebale doći s novim toplinskim valom, želimo građanima osigurati što više dostupnih mjesta za rashlađivanje. Pozivam stoga građane da iskoriste priliku i ovaj vikend posjete gradske bazene, muzeje i knjižnice", rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Besplatni muzeji i otvoreni bazeni

Tijekom vikenda biti će dostupni bazeni Šalata, Iver, Utrine i Jelkovec. Ostali su bazeni u remontu, obnovi ili se na njima održavaju natjecanja. Bazen u Jelkovcu bit će otvoren u subotu i nedjelju, nakon završetka redovitog remonta.

Besplatan ulaz bit će omogućen u Muzeju suvremene umjetnosti, Arheološkom muzeju, Galeriji Muzeja za umjetnost i obrt, Etnografskom muzeju, Hrvatskom prirodoslovnom muzeju te galerijskom prostoru "Školica za pet" Hrvatskog školskog muzeja.

U petak, subotu i nedjelju besplatno će se moći posjetiti i djelomično klimatizirani Muzej grada Zagreba.

Knjižnice grada Zagreba na 42 lokacije radit će prema ljetnom radnom vremenu. Mnoge od njih imaju klimatizirane prostorije u kojima građani mogu boraviti, čitati i sudjelovati u programima.

Gradonačelnik je također najavio i pripremu odluke kojom će se urediti djelovanje gradskih ustanova tijekom toplinskih valova, uključujući besplatan ulaz u muzeje i druge kulturne ustanove.

Na raspolaganju je i gotovo 200 javnih zdenaca s pitkom vodom diljem Zagreba. Grad je pozvao i na odgovorno ponašanje i praćenje preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo tijekom ekstremnih vrućina.