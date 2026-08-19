Nije mogao zadržati suze u eteru: Saša Lozar se emotivno raspao, kolege mu priredile iznenađenje

Sašu Lozara uskoro očekuje velika životna promjena. Njegova kći Eva odlazi od kuće kako bi studirala u Nizozemskoj, a spoznaja da njegovo dijete kreće u samostalan život u drugoj zemlji posebno ga je emotivno pogodila. Emocije su dodatno kulminirale u studiju Antene Zagreb, gdje su mu kolege priredile iznenađenje koje nije očekivao.

Na početku videa Lozar je kroz šalu pokušao prikriti emocije, no ubrzo je otvoreno progovorio o kćerinu odlasku. Otkrio je kako joj upravo pomaže pri selidbi te priznao da se zbog svega nalazi u potpunom emotivnom kaosu. Istovremeno osjeća ponos i tugu - želi da njegova kći bude sretna, iskoristi priliku koja joj se pruža i ostvari velike stvari, ali mu je teško prihvatiti činjenicu da odlazi.

Njegov kolega Anti Balen tada mu je rekao da je pripremio posebno iznenađenje. Prisjetio se priča koje je Lozar tijekom godina u eteru pričao o kćeri, koristeći imena Alex i Evan, pa je pripremio kompilaciju njihovih zajedničkih dogodovština. U snimci su se tako našle razne obiteljske anegdote, od prvih izlazaka i izgubljenih školskih knjiga do šalabahtera i zaboravljenih dokumenata, kao i priča o odluci da Eva studij nastavi upravo u Nizozemskoj.

No najveće iznenađenje tek je uslijedilo. Balen je u programu pustio tajnu glasovnu poruku koju je Lozaru snimila kći. U njoj mu je poručila koliko ga voli, da će joj nedostajati te ga zamolila da to nikada ne zaboravi. Dodala je i kako neće previše duljiti s porukom kako se njezin tata ne bi rasplakao.

Unatoč tome, upravo se to dogodilo. Lozar više nije uspio zadržati emocije i rasplakao se, potpuno svladan kćerinim riječima i činjenicom da započinje novo poglavlje svog života daleko od obiteljskog doma.