Lijepa kći Saše Lozara zablistala na maturalnoj večeri: 'Još jučer smo plesali na Elsinu pjesmu'

Pjevač i radijski voditelj Saša Lozar podijelio je s pratiteljima jedan od najponosnijih trenutaka u životu svakog roditelja - maturalnu večer svoje kćeri Eve. Emotivnom objavom raznježio je mnoge, otkrivši ne samo da je njegova kći izrasla u prelijepu mladu damu, već i da se iza te ljepote krije izvanredan um.

Lozar je u svojoj objavi spojio nostalgiju i ponos, prisjetivši se dana kada je s kćeri plesao na hit iz popularnog animiranog filma. "Još jučer smo plesali na Elsinu ‘Puštam sveee, puštam sveeee’ a danas plešem valcer na maturalnoj večeri s djevojkom koja je maturirala matematiku kao 23. u generaciji od 17363 pristupnika", napisao je Lozar uz fotografije i video na kojima ponosno pozira s kćeri Evom i suprugom Marinom, te kasnije pleše s maturanticom.

Objava je stigla u savršenom trenutku, samo dva dana nakon što su 8. srpnja objavljeni rezultati državne mature, čime je proslava mature dobila još veći značaj. Evin uspjeh je tim impresivniji jer je matematika obvezni predmet, a plasman među 25 najboljih u cijeloj državi od preko 17 tisuća maturanata svjedoči o iznimnom talentu i trudu koji je uložila u svoje obrazovanje.

Lavina komplimenata za 'barbiku koja sliči Denise Richards'

Ispod objave se ubrzo stvorila lavina pozitivnih reakcija, a u komentarima su se nizale čestitke i komplimenti. Mnogi su istaknuli Evinu prirodnu ljepotu, a neki su je usporedili sa slavnom glumicom. "Predivna, ko Denise Richards u mlađim danima", napisala je jedna pratiteljica, s čime su se mnogi složili.

Komplimenti su stizali i od Lozarovih kolega s estrade. "Pa to nije dijete, to je lutka", komentirala je voditeljica Anja Alavanja Viljevac, dok je Barbara Kolar kratko poručila: "Lijepa, pametna. Bravo i za nju i za vas dvoje". Komentari su se složili u jednom: obitelj Lozar ima mnogo razloga za slavlje, a ponosni otac ovim je dirljivim trenutkom pokazao ono najvažnije - neizmjernu ljubav i divljenje prema svojoj kćeri.