Saša Lozar novim singlom 'S nama sve počinje' unosi svjetlo u jesenske dane

Saša Lozar (45) donosi novi singl „S nama sve počinje“, pjesmu koja unosi toplinu ljeta i u jesenske dane. Ovaj vedri i plesni uradak, ispunjen optimizmom i lakoćom, podsjeća da ljeto ne prestaje s posljednjim sunčanim danima – ono nastavlja živjeti kroz glazbu, uspomene i osmijehe.

Singl donosi prepoznatljiv Lozarov senzibilitet, ali i otvara prostor za novo iskustvo – iskreno, snažno i svježe. Autori glazbe i teksta su Aljoša Šerić i Saša Lozar, produkciju potpisuje Baby Dooks, dok izdavaštvo stoji iza Agapa Music. Videospot koji prati pjesmu, u jednostavnom i šarmantnom ruhu, režirali su Marko Turkalj i Marko Kekić.

Ova pjesma dolazi u trenutku kada Lozar obilježava više od 20 godina na sceni. Tijekom tog razdoblja objavio je pet studijskih albuma, a iza njega stoje suradnje s respektabilnim autorima i producentima poput Predraga Martinjaka, Ante Pecotića, Đanija Pervana, Dine Šarana, Zvonimira Duša, Aljoše Šerića i drugih. Svaka od tih suradnji ostavila je snažan pečat na njegovu diskografiju (hitove poput Budi, Tajno, San, Lagano na vrijeme, Lom) i potvrdila Lozara kao izvođača iznimne vokalne i interpretativne širine.

Publika i kritika posebno pamte njegov ovogodišnji nastup na Zagrebačkom festivalu, gdje je u snažnoj interpretaciji izveo emotivnu baladu „Tvoj dio neba“, još jednom potvrdivši status jednog od najistaknutijih pjevača domaće pop scene.

Saša Lozar i dalje dokazuje da je u svijetu predvidivih trendova onaj koji donosi svježinu i iznenađenje – svaki put iznova.

Njegova nova pjesma „S nama sve počinje“ poziv je na ples, radost i vjeru da najljepši trenuci uvijek mogu tek započeti.

