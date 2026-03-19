BRAVO

Hrvati strijelci u Europskoj ligi, a o strašnom golu Vatrenog danima će se pričati

Hrvati strijelci u Europskoj ligi, a o strašnom golu Vatrenog danima će se pričati
Foto: Michael Zemanek/Shutterstock Editorial/Profimedia

Igor Matanović i Martin Erlić zabili su za svoje klubove u Europskoj ligi

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
19.3.2026.
21:00
Michael Zemanek/Shutterstock Editorial/Profimedia
Igor Matanović (22) i Martin Erlić bili su strijelci za svoje klubove u četvrtak navečer u Europskoj ligi. Matanović je zabio za Freiburg u uzvratnoj utakmici osmine finala Europa lige. Zabio je Genku za 2-0 u 25. minuti utakmice u kojoj je njegov klub izborio prolaz u četvrtfinale. Matanović je pri rezultatu 1-0 za Freiburg odlično reagirao na jednu loptu koju je njegov suigrač sjajno uputio glavom prema njemu u peterac. Matanoviću je ovo bio deveti gol za Freiburg ove sezone u svim natjecanjima.

Pogodak Igora Matanovića pogledajte - OVDJE

Prema Transfermarktu, Matanović vrijedi 7 milijuna eura. 

Foto: Ralf Brueck/imago sportfotodienst/Profimedia

Martin Erlić zabio je još lijepši pogodak za svoj Midtjylland protiv Nottingham Foresta. Iako igra na poziciji stopera, Erlić je u 69. minuti reagirao u maniri rasnog napadača strašno tukao lijevom iz prve i smanjio rezultat na 1-2. Nakon ubačaja s lijevog krila, Erlić je pogodio odbijenu loptu i zabio za smanjenje vodstva.

Pogodak Erlića pogledajte - OVDJE.

Erliću je ovo bio četvrti gol u Europa ligi ove sezone. U Midtjylland je došao u kolovozu 2025. iz Bologne za 5 milijuna eura. Po Transfermarktu vrijedi četiri milijuna eura. Za hrvatsku reprezentaciju ima 11 nastupa i jedan gol.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka ide po čudo! Evo što je rekao ključni čovjek obrane

