Hrvati strijelci u Europskoj ligi, a o strašnom golu Vatrenog danima će se pričati

Igor Matanović (22) i Martin Erlić bili su strijelci za svoje klubove u četvrtak navečer u Europskoj ligi. Matanović je zabio za Freiburg u uzvratnoj utakmici osmine finala Europa lige. Zabio je Genku za 2-0 u 25. minuti utakmice u kojoj je njegov klub izborio prolaz u četvrtfinale. Matanović je pri rezultatu 1-0 za Freiburg odlično reagirao na jednu loptu koju je njegov suigrač sjajno uputio glavom prema njemu u peterac. Matanoviću je ovo bio deveti gol za Freiburg ove sezone u svim natjecanjima.

Prema Transfermarktu, Matanović vrijedi 7 milijuna eura.

Martin Erlić zabio je još lijepši pogodak za svoj Midtjylland protiv Nottingham Foresta. Iako igra na poziciji stopera, Erlić je u 69. minuti reagirao u maniri rasnog napadača strašno tukao lijevom iz prve i smanjio rezultat na 1-2. Nakon ubačaja s lijevog krila, Erlić je pogodio odbijenu loptu i zabio za smanjenje vodstva.

Erliću je ovo bio četvrti gol u Europa ligi ove sezone. U Midtjylland je došao u kolovozu 2025. iz Bologne za 5 milijuna eura. Po Transfermarktu vrijedi četiri milijuna eura. Za hrvatsku reprezentaciju ima 11 nastupa i jedan gol.

