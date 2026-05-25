Brnabić studentima: 'Ne sviđa vam se Srbija?' Idite, evo, Hrvatska ima otvorena vrata'

Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić iz redova Srpske napredne stranke (SNS) izjavila je u nedjelju da "blokaderi" najveću podršku iz inozemstva "dobivaju iz Zagreba", kojemu je "strateški interes" srušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je za TV Pink da “blokaderi” izravno dobivaju instrukcije iz inozemstva.

“Oni zapravo izravno dobivaju instrukcije iz inozemstva o tome trebaju li se dijeliti ili ne, trebaju li ići u jednoj koloni, dvije kolone ili tri kolone. Dakle, to nije nešto čime se oni sami bave, nije nešto što sami smišljaju, nije njihova strategija”, rekla je Brnabić, komentirajući skup koji je sinoć održan u Beogradu na poziv studenata u blokadi.

Ustvrdila je da “blokaderi” najveću potporu imaju iz Zagreba i dodala da je Hrvatska, kako je rekla, jasno deklarirala svoj strateški interes - da predsjednik Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije.

'Srbija prestigla Hrvatsku'

“To je zato što je Srbija pod Vučićem prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku u BDP-u, kao i po broju izgrađenih autocesta i brzih prometnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se najviše uplašili i ovih supersoničnih (...) balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je pomoći kome god treba u Srbiji kako bi se srušio Vučić”, naglasila je Brnabić. Prema njezinim riječima, u interesu Hrvatske je da Srbija “ne bude lider na Balkanu”, nego zemlja koja nazaduje.

“Da Srbija ne bude zemlja koja je 2019. kao prva u jugoistočnoj Europi usvojila Strategiju razvoja umjetne inteligencije. Ne. Nego da bude najgora, na samom začelju zapadnog Balkana, ako može još i rascjepkanija i manja. (...) Mislim da to nije u skladu s dobrosusjedskim odnosima. (...) Mislim da pokazuje ogromnu frustraciju s njihove strane prema Srbiji, ali to je njihov strateški interes”, navela je Brnabić.

Dodala je da joj nikako nije jasno kako to da su u Srbiji rođeni i žive ljudi koji se, kako je rekla, bore za “ostvarivanje strateškog interesa Hrvatske”.

“Ovo je jedna od najopasnijih stvari koja se dogodila Srbiji i najopasnija stvar koja prijeti Srbiji. Dakle, mogu jamčiti da, ako se dogodi da se blokaderi dokopaju vlasti, izbora više nećemo imati”, rekla je Brnabić. Kasnije je dodala: “Ne sviđa vam se Srbija? Idite, evo, Hrvatska ima otvorena vrata.”