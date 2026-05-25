KAPA DO PODA /

Hrvatska odbojka na vrhu MEVZA regionalne lige: Zlato odbojkaša i srebro odbojkašica

Hrvatska odbojka na vrhu MEVZA regionalne lige: Zlato odbojkaša i srebro odbojkašica
Foto: Hrvatski odbojkaški savez

Veliki trenutak za hrvatsku odbojku

25.5.2026.
11:18
Sportski.net
Hrvatski odbojkaški savez
Hrvatska odbojka ima povijesne prvake MEVZA seniorskog prvenstva! Naši odbojkaši u Mađarskoj suvereno su zaključili turnir pobjedom protiv domaćina 3:0 (25:16, 25:23, 25:19) i osvojili zlatnu medalju na prvom izdanju ovog natjecanja. 

Hrvatska je kroz cijeli susret pokazala kvalitetu i stabilnost. Nakon početnog ispitivanja snaga, naši reprezentativci preuzeli su kontrolu i postupno lomili otpor Mađara. U ključnim trenucima drugog seta ostali su mirni i precizni, dok su u trećem setu potpuno zatvorili utakmicu bez ostavljanja prostora za povratak domaćina. 

Gabrijel Cvanciger predvodio je momčad s 13 poena, a vrlo važan doprinos dali su Sven Jakopec, Kruno Nikačević i Ante Kulušić

U ženskoj konkurenciji, hrvatske odbojkašice odigrale su spektakularan i dramatičan susret protiv Mađarske, koji je nakon više od dva sata borbe završio 2:3 (25:19, 23:25, 18:25, 32:30, 12:15). Unatoč porazu, naše su reprezentativke osvojile srebro i potvrdile vrhunsku razinu igre. 

Hrvatska je otvorila dvoboj odlično i uzela prvi set, a zatim u nastavku odigrala jedan od najborbenijih mečeva turnira. U četvrtom setu pokazale su karakter i mentalnu snagu, spasile više meč-lopti i izborile odlučujući peti set. Tamo je nedostajalo malo sportske sreće za potpuni preokret. 

Najraspoloženija u hrvatskim redovima bila je Mika Grbavica s impresivnih 28 poena. 

Obje hrvatske reprezentacije završile su turnir s identičnim učinkom: tri pobjede i jednim porazom u pet setova, što jasno potvrđuje da Hrvatska stoji na samom vrhu MEVZA regije. 

Na prvom ikad MEVZA seniorskom prvenstvu Hrvatska je pokazala kvalitetu, karakter i zajedništvo i vraća se kući s jednim zlatom i jednim srebrom. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
