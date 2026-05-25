Grand Prix i utakmica Pehar Grada Zagreba: Natjecatelji iz više od 15 europskih zemalja stižu na Hipodrom

Zagreb, 11. do 14. lipnja – zagrebački Hipodrom ponovno će biti domaćin međunarodnog konjičkog natjecanja FEI World Cup Zagreb, koje se održava u sklopu tradicionalnog 70. Lipanjskog turnira, jednog od najdugovječnijih konjičkih natjecanja u Hrvatskoj. Riječ je o natjecanju iz službenog kalendara Međunarodne konjičke federacije (FEI), na kojem će se osvajati bodovi za međunarodni poredak i nastavak kvalifikacijskog puta prema velikim međunarodnim natjecanjima.

Lipanjski turnir desetljećima je dio domaće konjičke tradicije, a ovogodišnje 70. izdanje dodatno naglašava njegov međunarodni karakter i povratak Zagreba među važne domaćine konjičkih natjecanja u regiji.

Program uključuje utakmice kategorija CSI2*-W, CSI1* i CSIYH1*, dok će središnji sportski događaj biti Grand Prix za Pehar Grada Zagreba, na rasporedu u nedjelju 14. lipnja.

Međunarodna konkurencija stiže u Zagreb

Tijekom četiri dana u Zagrebu se očekuje više od 250 natjecateljskih parova iz više od 15 europskih zemalja, uz dolazak trenera, veterinara, vlasnika konja i pratećih sportskih timova. Time će Zagreb još jednom ugostiti događaj koji okuplja širok međunarodni sportski krug i potvrđuje interes europske konjičke scene za domaće natjecanje.

Natjecanja ove razine podrazumijevaju složenu organizaciju i višednevni boravak velikih timova, uključujući dolazak sportskih konja, stručnog osoblja i prateće logistike. Organizatori ističu da je provedba takvog događaja znatno lakša zahvaljujući sustavu koji je Zagrebački konjički savez gradio tijekom godina.

Konjički sport u Hrvatskoj posljednjih godina bilježi rast broja klubova, sportskih konja i aktivnih natjecatelja. Zagrebački konjički savez danas okuplja jedanaest klubova i više od 300 aktivnih jahača.

Važno je istaknuti i da je jedna od najboljih hrvatskih jahačica, Lea Djelmić, već ostvarila jedan od tri plasmana potrebna za nastup na Svjetskom prvenstvu. Nastup pred domaćom publikom zato će za nju biti dodatno važan, jer će imati priliku ostvariti i drugi potrebni plasman te napraviti novi korak prema svjetskoj smotri.

Domaći jahači sve konkurentniji na međunarodnoj razini

Napredak domaćih jahača vidljiv je i u međunarodnim rezultatima. Na Balkanskom prvenstvu u preponskom jahanju u Beogradu 2025. Lea Djelmić osvojila je naslov seniorske prvakinje Balkana, prvo hrvatsko seniorsko zlato u toj disciplini nakon 47 godina, dok je hrvatska reprezentacija u sastavu Ante Šimleša, Andrija Hrgović, Lea Djelmić i Josipa Koletić osvojila ekipno srebro.

Organizatori ističu da kontinuitet međunarodnih natjecanja domaćim sportašima i mladim konjima donosi važna natjecateljska iskustva te dodatno jača razvoj cijelog sporta.

„Vidljiv je kontinuiran rast interesa za konjički sport, kao i sve veći broj klubova, sportskih konja i međunarodnih natjecanja. FEI World Cup Zagreb važan je zbog sportskog značaja, ali i zato što domaćim jahačima pruža priliku za nastup u snažnoj međunarodnoj konkurenciji. Povratak Svjetskog kupa u sklopu tradicionalnog 70. Lipanjskog turnira potvrda je rada ZKS-a uloženog u razvoj sporta u Zagrebu i Hrvatskoj“, izjavio je Damir Djelmić, predsjednik Zagrebačkog konjičkog saveza i organizator natjecanja.

Uz sportski program organiziran je i vikend sadržaj za građane, a ulaz je besplatan

Uz međunarodni sportski program organizatori su tijekom vikenda pripremili i bogat popratni sadržaj za građane i obitelji. Posjetiteljima će biti dostupne predstave za djecu, maskota Purgi, zabavni park, jahanje na konjima, oslikavanje lica, druženje s vatrogascima, tematski park za djecu, slijetanje padobranaca i gastronomska ponuda, dok će ulaz tijekom sva četiri dana biti besplatan.