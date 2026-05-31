U noći FNC-ovog spektakla zaskrilo u hodniku beogradske Arene, skoro izbila tuča

FNC 31, koji je održan u subotu u beogradskoj Areni, ponudio je borilački spektakl, a napeto nije bilo samo u kavezu, već se drama odvijala i iza kulisa.

Došlo je do sukoba Miloša Janičića i Stefana Negucića, dvojca između kojeg već dugo traje netrpeljivost. Bilo je vike, uvreda i psovki te su ih morali razdvajati kako ne bi došlo do fizičkog sukoba.

S obzirom na velike napetosti i rivalstvo između njih dvojice, ne bi čudilo da se u budućnosti dogodi meč između njih dvojice.

Publika bi to, bez dvojbe, jedva dočekala.