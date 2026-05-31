NOVI OPROŠTAJ /

Vaso se javio nakon što ga je Sep nokautirao: 'Hvala svima, ne mogu se više boriti na ovom nivou'

Foto: VOYO

Vaso napisao oproštajnu poruku

31.5.2026.
9:06
M.G.
Legendarni crnogorski MMA borac Vaso 'Psihopata' Bakočević na FNC 31 priredi u beogradskoj Areni izgubio je meč protiv debitanta u MMA-u, hrvatskog boksača Hrvoja Sepa, prekidom u prvoj rundi.

Meč je bio gotov nakon što je Sep plasirao snažan udarac u Vasinu jetru, najbolnije mjesto, nakon čega je Bakočević doslovno zinuo i pao.

Nakon meča Vaso se oglasio na društvenim mrežama, objavio snimku okršaja sa Sepom i napisao poruku koja izgleda kao (novi) oproštaj od slobodne borbe:

"Čestitke na pobjedi Hrvoju Sepu. Želio bih zahvaliti svima iz FNC-a na svemu, tretirali ste me kao kralja. Jednostavno, ne mogu se više boriti na ovom nivou i ne želim uzimati mjesto nekome tko to stvarno zaslužuje. Veliko hvala mojim navijačima koji su me i nakon ovako lošeg nastupa čekali ispred arene i podržali. Nakon 16 godina profesionalne karijere, vrijeme je da promijenim opis iz 'professional' u 'freak' fighter. Vidimo se u listopadu na BFC-u."

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
