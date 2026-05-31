STIŽU SNIMKE /

Gori duboko u Rusiji, usred noći pogodili ključni objekt: Dronovi su napadali u valovima

Gori duboko u Rusiji, usred noći pogodili ključni objekt: Dronovi su napadali u valovima
Foto: telegram/x/screenshot

Saratov je ključno industrijsko središte u regiji, koje se nalazi oko 150 kilometara od granice s Kazahstanom i približno 600 metara istočno od ukrajinske bojišnice

31.5.2026.
10:23
Erik Sečić
Ukrajinska vojska u noći na nedjelju dronovima je napala rafineriju nafte u Saratovu, izvijestili su ruski Telegram kanali, a prenio Kyiv Independent

Društvenim mrežama kruže snimke na kojima se vidi plamen koji izbija iz rafinerije, dok se gusti i crni dim uzdiže nad gradom. Vjeruje se da se napad odvio u nekoliko valova tijekom noći.

 

 

Guverner Saratovske oblasti Roman Busargin oko 3.00 sati upozorio je na mogući napad dronovima na regiju i naveo kako bi se mogli aktivirati sustavi protuzračne obrane. Kasnije je naveo kako je u udaru oštećen objekt civilne infrastrukture, no nije precizirao o čemu se točni radi niti na kojoj se lokaciji nalazi. Dodao je nije bilo ozlijeđenih. 

 

 

Ministarstvo obrane Rusije u priopćenju je navelo kako su sustavi protuzračne obrane presreli 216 ukrajinskih dronova iznad 10 ruskih regija. Tako su ukrajinski dronovi između ostalog pogodili i skladište nafte u gradu Matvejev Kurgan u Rostovskoj oblasti, kao i objekt u Kirovskoj oblasti, nakon čega je buknuo požar.

Ključno središte 

Podsjetimo, Saratov je ključno industrijsko središte u regiji, koje se nalazi oko 150 kilometara od granice s Kazahstanom i približno 600 metara istočno od ukrajinske bojišnice. Rafinerija nafte u tom gradu proizvodi više od 20 različitih naftnih proizvoda, uključujući benzin, dizel, loživo ulje i bitumen. Podaci Glavnog stožera Ukrajine pokazuju da je to postrojenje od 2023. godine prerađivalo oko 4,8 milijuna metričkih tona sirove nafte. 

Pogođena je nekoliko puta od početka sveobuhvatne invazije na Ukrajinu, posljednji put u ožujku, nakon čega je i privremeno morala zaustaviti proizvodnju. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
