Gori duboko u Rusiji, usred noći pogodili ključni objekt: Dronovi su napadali u valovima

Ukrajinska vojska u noći na nedjelju dronovima je napala rafineriju nafte u Saratovu, izvijestili su ruski Telegram kanali, a prenio Kyiv Independent.

Društvenim mrežama kruže snimke na kojima se vidi plamen koji izbija iz rafinerije, dok se gusti i crni dim uzdiže nad gradom. Vjeruje se da se napad odvio u nekoliko valova tijekom noći.

Drones struck the Saratov Oil Refinery - one of Russia’s oldest refineries with a processing capacity of about 5 million tons per year.



It produces more than 20 types of petroleum products, including gasoline, diesel fuel, fuel oil, vacuum gas oil, and technical sulfur. pic.twitter.com/3C7wEex8dL — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 31, 2026

Guverner Saratovske oblasti Roman Busargin oko 3.00 sati upozorio je na mogući napad dronovima na regiju i naveo kako bi se mogli aktivirati sustavi protuzračne obrane. Kasnije je naveo kako je u udaru oštećen objekt civilne infrastrukture, no nije precizirao o čemu se točni radi niti na kojoj se lokaciji nalazi. Dodao je nije bilo ozlijeđenih.

🔥 Saratov, the Saratov Oil Refinery was successfully attacked again today.



1/3 pic.twitter.com/qLH6ujmSX5 — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) May 31, 2026

Ministarstvo obrane Rusije u priopćenju je navelo kako su sustavi protuzračne obrane presreli 216 ukrajinskih dronova iznad 10 ruskih regija. Tako su ukrajinski dronovi između ostalog pogodili i skladište nafte u gradu Matvejev Kurgan u Rostovskoj oblasti, kao i objekt u Kirovskoj oblasti, nakon čega je buknuo požar.

Ključno središte

Podsjetimo, Saratov je ključno industrijsko središte u regiji, koje se nalazi oko 150 kilometara od granice s Kazahstanom i približno 600 metara istočno od ukrajinske bojišnice. Rafinerija nafte u tom gradu proizvodi više od 20 različitih naftnih proizvoda, uključujući benzin, dizel, loživo ulje i bitumen. Podaci Glavnog stožera Ukrajine pokazuju da je to postrojenje od 2023. godine prerađivalo oko 4,8 milijuna metričkih tona sirove nafte.

Pogođena je nekoliko puta od početka sveobuhvatne invazije na Ukrajinu, posljednji put u ožujku, nakon čega je i privremeno morala zaustaviti proizvodnju.