Tisuće fanova pjevalo zajedno: Baby Lasagna i Käärijä priredili spektakl u Bjelovaru!

Vrhunac jubilarne 30. Terezijane u Bjelovaru obilježio je nastup eurovizijskih miljenika Baby Lasagne (30) i finskog repera Käärije (32). Tisuće posjetitelja okupile su se u središtu grada, gdje su uz njihove najveće hitove pjevale, plesale i podizale mobitele u zrak, pretvorivši koncert u pravi glazbeni spektakl.

Ovo je prvi zajednički nastup Baby Lasagne i Käärije u Hrvatskoj, ali i prvi koncert popularnog finskog glazbenika pred hrvatskom publikom. Njihovo prijateljstvo i zajednička energija, koju su eurovizijski fanovi upoznali kroz prošlogodišnji duet „Eurodab“, osjetili su se i na pozornici u Bjelovaru, gdje su obojica priredila nastup za pamćenje.

Da publiku očekuje „lud i nezaboravan“ koncert, Käärijä je najavio još prije izlaska na pozornicu, dok je Baby Lasagna za RTL Danas otkrio kako je njegov kolega „takav kakvim se i prikazuje“ te da njegova energija nije gluma. Sudeći prema reakcijama publike, transparentima, zastavama i ovacijama koje su ih pratile tijekom cijelog nastupa, dvojac je ispunio sva očekivanja i zaključio ovogodišnju Terezijanu u velikom stilu.