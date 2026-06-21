Käärijä stigao u Hrvatsku, Baby Lasagna poručio: 'Lud je kao šiba, to nije gluma'

Na Svjetski dan glazbe, večeras će u Bjelovaru nastupiti dva velika glazbena imena, Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna (30) i finski reper Käärijä (32). Ljubitelji Eurosonga i dalje se sjećaju njihovog zajedničkog nastupa u prošlogodišnjem finalu Eurosonga kad su izveli zajednički duet pod nazivom "Eurodab", a što bjelovarska publika može večeras očekivati, kao i kako se finskom reperu sviđa Hrvatska, saznala je RTL-ova reporterka Maja Oštro Flis.

Kako je otkrio na samom početku razgovora, Kääriji je ovo drugi posjet Hrvatskoj, ali prvi put da ovdje ima nastup. "Ovo je prvi put da imam koncert ovdje s ovim ludim čovjekom i hvala ti na tome", kazao je Finac naglasivši kako će večerašnji nastup biti lud i nezaboravan.

"Ovo je predivno mjesto, hotel je predivan, jako luksuzan, oduševljen sam", podijelio je reper svoje prve impresije o Bjelovaru.

'Mislim da većina ljudi nije vjerovala da je to on'

"Jako sam sretan da je tu i iznenađen i mislim da većina ljudi nije vjerovala da je to on, i mislim da su mislili da će doći neki impersonator. Ali tu je, živ je pred nama, izgleda kao da voli vrućinu tako da evo, mislim da je s njim bilo lako za organizirati, mislim da je bilo okej", ispričao je Baby Lasagna o svom kolegi glazbeniku koji je za njega također imao samo riječi hvale.

"Marko ima veliko srce. Kad je upoznao moje prijatelje, bio je jako drag. Velika je zvijezda, ali uvijek je jako drag. Volim ga", dodao je Käärijä.

'Lud je kao šiba, to nije gluma'

Baby Lasagna je u razgovoru za RTL Danas otkrio i kako je finski reper već naučio i neke hrvatske riječi. "Kad sam ga vidio rekao mi je: 'Brate'".

"Puno njih pita kakav je, a ja uvijek kažem da je onakav kakvim se i prikazuje. Lud je kao šiba, to nije gluma, i kad ga vidite na pozornici ili na TV-u kad daje intervjue, takav je, tako priča, tako se ponaša i takva mu je energija. To nije gluma nego je on takav", rekao je Marko o osebujnom Fincu.

"Mislim da će biti fantastično, da će biti pozitivan šok svima i mislim da ovako ekscentričnog lika još nisu imali na pozornici ovdje. Možda i jesu, ali malo je luđi nego energija ovog grada, tako bih barem ja rekao. Tako da se nadam da će se poklopiti to lijepo", dodao je Baby Lasagna.

'Držim se pjesme i gledanja utakmice'

Za kraj, hrvatski predstavnik na Eurosongu 2024. godine otkrio je i prati li Svjetsko prvenstvo u nogometu, ali i s kakvom ozljedom će večeras nastupiti u Bjelovaru.

"Pogledao sam utakmicu koja je bila, sljedeća je za tri dana, evo i nogu sam polomio na nogometu. Češće u zadnje vrijeme idem na nogomet pa sam i nogu polomio tako da ću se za sada držati pjesme i gledanja utakmice. Malo ću se odmoriti od trčanja", kazao je Marko kroz smijeh poručivši za kraj da ga noga u bolovima neće spriječiti da večeras u Bjelovaru na pozornici napravi pravi spektakl s finskim reperom.