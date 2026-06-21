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PRVI PUT U HRVATSKOJ /

Ludilo se sprema u Bjelovaru, evo s kim nastupa Baby Lasagna: Pokazat će sve što znaju

Severina, Petar Grašo, Grše, Vojko V. - to su samo neki od 50-ak izvođača koji nastupaju na okrugloj 30. Terezijani u Bjelovaru

Slavlje je počelo u petak, a traje još 10 dana.

Večeras će biti luda atmosfera, na pozornicu se penju Baby Lasagna i njegov finski prijatelj Käärijä, koji će prvi put nastupiti u Hrvatskoj. 

Donosimo njihov intervju 

Puno toga imaju zajedničkog - oboje su bili na Euroviziji, oboje su završili na drugom mjestu. Iz Eurosong ludila izrodilo se divno prijateljstvo i glazbena suradnja. Večeras u Bjelovaru će pokazati sve što znaju, nastupit će oko 23.00 sati. 

Više pogledajte u našem videu, a u RTL-u Danas od 19.00 sati donosimo intervju Baby Lasagne i Käärije.

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21.6.2026.
16:56
Maja Oštro Flis
TerezijanaBjelovarBaby LasagnaKaarija
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