Žgela pobijedio Crnog sina: 'Zbog ovoga žalim u karijeri'

PONOS VINKOVACA /

Mario Žgela, kvalitetni borac iz Vinkovaca, ponovno je ukrao show. Već na konferenciji za medije nasmijao je sve prisutne svojim opuštenim pristupom, priznavši da ni on ni njegovi treneri nisu previše analizirali protivnika, Denija Mirnića. "Sigurno očekujem dobar meč i dobru tučnjavu. Nadam se nokautu i idem po nokaut, ali neću odmah srljati po njega", najavio je.

U kavezu je pokazao da iza ležernog stava stoji čista snaga. Od početka je nametnuo svoj ritam, srušio Mirnića i u parteru pokazao zašto ga se smatra jednim od najopasnijih udarača u regiji. Serijom brutalnih laktova nije ostavio sucu izbora nego da prekine meč u prvoj rundi, na oduševljenje cijele dvorane. Bila je to još jedna dominantna pobjeda za Žgelu, koji nastavlja svoj impresivan put.

Što je rekao našem Vehmiru Džakmiću nakon pobjede, pogledajte u videu.