Pogledajte atmosferu u Areni: Josipa Lisac popela se na pozornicu pa se obratila Jakovu Jozinoviću

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KAKAV SPEKTAKL /

Jakov Jozinović (20) večeras je održao i drugi koncert u zagrebačkoj Areni, potvrdivši još jednom status jednog od najtraženijih izvođača na domaćoj glazbenoj sceni. Nakon što su publiku tijekom prve koncertne večeri iznenadili gosti Aleksandra Prijović (30) i Matija Cvek (33), drugo je večer donijela novo glazbeno iznenađenje.

Na pozornicu je izašla legendarna Josipa Lisac (76), koja je zajedno s Jozinovićem izvela svoj bezvremenski hit ''O jednoj mladosti''. Emotivna izvedba izazvala je ovacije prepune Arene, a poseban trenutak uslijedio je nakon pjesme kada se Josipa obratila mladom pjevaču riječima:

''Sve si ispite položio, sva si čuda učinio'', rekla je Josipa.