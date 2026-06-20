FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAKAV SPEKTAKL /

Pogledajte atmosferu u Areni: Josipa Lisac popela se na pozornicu pa se obratila Jakovu Jozinoviću

Jakov Jozinović (20) večeras je održao i drugi koncert u zagrebačkoj Areni, potvrdivši još jednom status jednog od najtraženijih izvođača na domaćoj glazbenoj sceni. Nakon što su publiku tijekom prve koncertne večeri iznenadili gosti Aleksandra Prijović (30) i Matija Cvek (33), drugo je večer donijela novo glazbeno iznenađenje.

Na pozornicu je izašla legendarna Josipa Lisac (76), koja je zajedno s Jozinovićem izvela svoj bezvremenski hit ''O jednoj mladosti''. Emotivna izvedba izazvala je ovacije prepune Arene, a poseban trenutak uslijedio je nakon pjesme kada se Josipa obratila mladom pjevaču riječima:

''Sve si ispite položio, sva si čuda učinio'', rekla je Josipa.

 

 

VOYO logo
20.6.2026.
22:27
Hot.hr
Zagrebacka ArenaJakov JozinovićJosipa Lisac
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa