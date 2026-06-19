Najdulji dan u godini plešemo uz Savu: Besplatan plesni koncert u Pogonu Jedinstvo

U nedjelju, 21. lipnja, dvorište Pogona Jedinstvo postaje pozornica za proslavu najduljeg dana u godini. Plesni koncert uz nastupe glazbenika i plesnog ansambla CoreoDream te radionice za djecu i odrasle obilježit će ljetni solsticij, a ulaz je besplatan.

Povodom ljetnog solsticija, dana s najviše svjetla u godini, Udruga 741 okuplja Zagrepčane na nasipu uz Savu. Program spaja glazbu, ples i zajedničko stvaranje, a sve se odvija na otvorenom, u dvorištu Pogona Jedinstva, od kasnog popodneva do zalaska sunca.

Foto: Press

Glazbeni dio večeri donose harfistica Doris Karamatić i glazbenik Mladen Ilić, dok plesni program izvodi CoreoDream, plesni ansambl Udruge 741. Tijekom koncerta odvija se i spontano oslikavanje zajedničkog platna, a program otvaraju radionice izrade lutaka za djecu i odrasle te zajednička radionica "Krug sunca".

Solsticij i ekvinocije Udruga 741 obilježava već godinama. „Za nas je solsticij trenutak da stanemo i okupimo se. Kroz ples i zajedničko stvaranje ljudi se opuste i povežu te je zato ulaz besplatan. Želimo da dođu svi", kaže predsjednica udruge Tamara Curić.

Foto: Press

Proslava ljetnog solsticija u Pogonu Jedinstvo - Program

17:00–18:30 — Zasukajmo čarapice: izrada lutaka, radionica za djecu (2+) i odrasle

18:00–18:30 — Čajne čarolije

18:30–18:50 — Krug sunca

19:00–20:15 — Plesni koncert i spontano slikanje

20:15–20:30 — Završni krug

Detalji događanja dostupni su na linku: https://fb.me/e/6Ldnb20w8

O Udruzi 741

Udruga 741 zagrebačka je udruga za promicanje plesa, umjetnosti i kvalitetnog življenja. Kroz ples, pokret i kreativne radionice otvara prostor za izražavanje emocija, oslobađanje od stresa i povezivanje. Pri Udruzi djeluje i plesni ansambl CoreoDream.