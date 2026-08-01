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Portugalci otkrili gdje odlazi Ivanović: Poznat je i iznos transfera

Portugalci otkrili gdje odlazi Ivanović: Poznat je i iznos transfera
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Foto: Miguel RIOPA/AFP/Profimedia

Prema informacijama portugalskog medija, riječ je o plaćenoj posudbi koja uključuje i obvezu otkupa ugovora

1.8.2026.
19:36
Sportski.net
Miguel RIOPA/AFP/Profimedia
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Transfer Franje Ivanovića u engleski Hull City trebao bi biti zaključen uskoro, a klubovi finaliziraju posljednje detalje. 

Benfica bi od ovog posla trebala zaraditi najmanje 25 milijuna eura te će ovim poslom u potpunosti povratiti iznos koji je uložila u igrača prošlog ljeta, piše portugalski Record. 

Prema informacijama portugalskog medija, riječ je o plaćenoj posudbi koja uključuje i obvezu otkupa ugovora. Trenutačno se dogovaraju točni uvjeti i ciljevi čijim će se ispunjenjem aktivirati klauzula o konačnom transferu Ivanovića u Premier ligu. Iako ugovor još nije službeno potpisan, klubovi su u stalnom kontaktu i usuglasili su model suradnje. 

Ivanovića je Benfica dovela prošlog ljeta iz belgijskog Union Saint-Gilloisea za 22.8 milijuna eura. U svojoj prvoj sezoni Ivanović je odigrao 42 utakmice u svim natjecanjima, prikupio 1.437 minuta te zabio devet golova uz dvije asistencije. Pokraj grčkog napadača Vangelisa Pavlidisa nije se uspio izboriti za mjesto startera pa ovog ljeta traži drugu destinaciju.

Za Ivanovića ne nedostaje interesa. Proteklih su se dana za njegove usluge raspitivali Betis, Galatasaray te Como. Turski prvak razmatrao je posudbu s opcijom otkupa od 12 milijuna eura i dodatna tri milijuna kroz bonuse. Ipak, Benfica bi radije realizirala trajni transfer kako bi izbjegla veći financijski gubitak.

Franjo IvanoviĆBenficaHull City
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