Zovu je srpskom seks bombom: Hrvati je obožavaju, a honorari su joj vrtoglavi

Sandra Afrika (38), pravim imenom Sandra Prodanović, započela je karijeru kao plesačica u pratnji Mile Kitića, gdje je zbog atraktivnog izgleda i scenskog nastupa vrlo brzo privukla pažnju javnosti i medija. Ubrzo je uplovila u solo glazbene vode, a veliki proboj dogodio se s hitom “Afrika” koji joj je donio status jedne od najtraženijih turbofolk pjevačica u regiji.

Tijekom godina izgradila je uspješnu karijeru obilježenu punim klubovima, velikom popularnošću i ozbiljnom zaradom, a posebno je omiljena i u Hrvatskoj gdje redovito nastupa i ima brojnu publiku. Osim glazbe, okušala se i u poslovima s nekretninama, čime je dodatno učvrstila svoje prihode.