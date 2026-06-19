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SANDRA AFRIKA /

Zovu je srpskom seks bombom: Hrvati je obožavaju, a honorari su joj vrtoglavi

Zovu je srpskom seks bombom: Hrvati je obožavaju, a honorari su joj vrtoglavi
Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL
Sandra Prodanović u javnost ulazi vrlo mlada, ne kao pjevačica, nego kao atraktivna plesačica u pratećoj grupi Mile Kitića. Njezini nastupi i pojavljivanja u spotovima u oskudnim kostimima brzo su je lansirali u medijski fokus i učinili prepoznatljivom.
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Sandra Afrika (38), pravim imenom Sandra Prodanović, započela je karijeru kao plesačica u pratnji Mile Kitića, gdje je zbog atraktivnog izgleda i scenskog nastupa vrlo brzo privukla pažnju javnosti i medija. Ubrzo je uplovila u solo glazbene vode, a veliki proboj dogodio se s hitom “Afrika” koji joj je donio status jedne od najtraženijih turbofolk pjevačica u regiji.

Tijekom godina izgradila je uspješnu karijeru obilježenu punim klubovima, velikom popularnošću i ozbiljnom zaradom, a posebno je omiljena i u Hrvatskoj gdje redovito nastupa i ima brojnu publiku. Osim glazbe, okušala se i u poslovima s nekretninama, čime je dodatno učvrstila svoje prihode.

19.6.2026.
12:07
Hot.hr
Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL
Sandra AfrikaTurbofolk Pjevačica
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