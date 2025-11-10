Srpske zvijezde bez trunke šminke: Ovako izgledaju kada ih paparazzi uhvate nespremne

Na sceni su besprijekorno dotjerane – profesionalni make up, glamurozne haljine i štikle u kojima bez problema izdrže cijeli nastup. No, kad se svjetla pozornice ugase, počinje ona druga, puno opuštenija verzija stvarnosti. Nakon naporne noći i leta u jutarnjim satima, brojne poznate pjevačice u Beograd se vraćaju bez trunke šminke, u trenirkama, tenisicama i s podočnjacima koji jasno otkrivaju koliko je noć bila duga. Kako srpske zvijezde izgledaju kad ''skinu'' glamur s bine i pojave se u svom najprirodnijem izdanju na aerodromu – pogledaj u našoj galeriji.