FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UPSSSSS /

Srpske zvijezde bez trunke šminke: Ovako izgledaju kada ih paparazzi uhvate nespremne

Srpske zvijezde bez trunke šminke: Ovako izgledaju kada ih paparazzi uhvate nespremne
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell
Slađa Alegro
1 /27
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na sceni su besprijekorno dotjerane – profesionalni make up, glamurozne haljine i štikle u kojima bez problema izdrže cijeli nastup. No, kad se svjetla pozornice ugase, počinje ona druga, puno opuštenija verzija stvarnosti. Nakon naporne noći i leta u jutarnjim satima, brojne poznate pjevačice u Beograd se vraćaju bez trunke šminke, u trenirkama, tenisicama i s podočnjacima koji jasno otkrivaju koliko je noć bila duga. Kako srpske zvijezde izgledaju kad ''skinu'' glamur s bine i pojave se u svom najprirodnijem izdanju na aerodromu – pogledaj u našoj galeriji.

10.11.2025.
10:50
Hot.hr
Antonio Ahel/ataimages/pixsell
Saška VeselinovSandra AfrikaAca LukasKatarina OstojićKatarina živković
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UPSSSSS /
Srpske zvijezde bez trunke šminke: Ovako izgledaju kada ih paparazzi uhvate nespremne