freemail
NAPUNILA BI 48 GODINA /

Odlazak Brittany Murphy ostao je misterij: Pronašli je mrtvu u domu, a nagađaju se različiti uzroci smrti

Brittany Murphy i Simon Monjack
Foto: Profimedia
Brittany je posljednje godine svog života provela u braku s britanskim producentom Simonom Monjackom za kojeg se udala 2007. godine.
1 /20
Na današnji dan, 10. studenog rođena je glumica Brittany Murphy. Bila je jedna od najpoznatijih holivudskih slatkica, uvijek vedra i nasmijana. Ipak, njena sudbina bila je daleko od širokog osmijeha i veselih boja. Preminula je 2009. pod okolnostima koje su i dandanas nerazjašnjene. Pronađena je u svom domu, u kupaonici gdje je ležala bez svijesti, a utvrđeno je da je preminula od posljedica srčanog udara. Imala je 32 godine. Njena je smrt i dalje misterij, a ono što sve čini još bizarnijim, ali i tragičnijim, jest činjenica da je njen suprug preminuo samo šest mjeseci nakon nje.

10.11.2025.
6:08
Hot.hr
Joe Martinez/picturelux/profimedia
Brittany Murphy
