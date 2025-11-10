Odlazak Brittany Murphy ostao je misterij: Pronašli je mrtvu u domu, a nagađaju se različiti uzroci smrti

Na današnji dan, 10. studenog rođena je glumica Brittany Murphy. Bila je jedna od najpoznatijih holivudskih slatkica, uvijek vedra i nasmijana. Ipak, njena sudbina bila je daleko od širokog osmijeha i veselih boja. Preminula je 2009. pod okolnostima koje su i dandanas nerazjašnjene. Pronađena je u svom domu, u kupaonici gdje je ležala bez svijesti, a utvrđeno je da je preminula od posljedica srčanog udara. Imala je 32 godine. Njena je smrt i dalje misterij, a ono što sve čini još bizarnijim, ali i tragičnijim, jest činjenica da je njen suprug preminuo samo šest mjeseci nakon nje.