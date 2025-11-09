Laura Gnjatović prije favoritkinje za krunu: Radi u polju, igra odbojku, spašava živote

Prije nego što je postala jedno od najzapaženijih lica ovogodišnjeg izbora za Miss Universe u Tajlandu, Laura Gnjatović (23) iz Zadra vodila je sasvim običan, ali iznimno ispunjen život. Ova 23-godišnja medicinska sestra pokazuje koliko daleko mogu dogurati žene koje se ne boje promjena.

Laura je dvije godine radila u hitnoj pomoći u Dubrovniku, gdje je, kako sama kaže, naučila što znači odgovornost i briga za druge. U trenucima kad se spašavaju životi, nema mjesta panici – upravo to iskustvo oblikovalo ju je u osobu kakva je danas: smirenu, fokusiranu i empatičnu. Kolege iz dubrovačke hitne i dalje je s ponosom prate, a za natjecanje u Tajlandu poslali su joj podršku tako da su iz kola Hitne pomoći pustili njezin uzvik "Laura Gnjatović, Croatia!".

Iza Laure stoji i dugogodišnja sportska karijera – godinama je igrala odbojku, a treninzi, timski duh i upornost ostavili su dubok trag u njezinu karakteru. Upravo joj je sport, priznaje, dao sigurnost koju danas nosi na modnu pistu.

Na izboru za Miss Universe istaknula se svojom prirodnošću, toplim osmijehom i visinom od 191 cm, zbog čega je mnogi smatraju jednom od favoritkinja. No, unatoč svjetskim reflektorima, Laura ostaje prizemljena.

"Volim svoj posao i nakon svega planiram se vratiti u bolnicu. Lijepo je sanjati velike snove, ali još je ljepše ostati svoj", poručuje za RTL Danas.

