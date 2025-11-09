Domaći vozač doživio stravičnu nesreću: Pogledajte u kakvom je stanju ostao bolid nakon udara

Na posljednjem krugu sprint utrke za Veliku nagradu Brazila, publika na stazi Interlagos svjedočila je zastrašujućem trenutku. Mladi brazilski vozač Gabriel Bortoleto izgubio je kontrolu nad bolidom i završio u snažnom sudaru koji je potpuno uništio njegov Sauber, ali srećom iz incidenta je izašao neozlijeđen.

Sudar u posljednjem krugu

Bortoleto je ušao u posljednje zavoje sprinta pokušavajući napasti Alexa Albona u borbi za poziciju prije ciljne zastavice. Na ulasku u legendarnu “Senna S” zonu pokušao je kasno kočenje, ali je pri zatvaranju DRS-a izgubio prianjanje na vlažnoj stazi i završio izvan idealne linije.

Njegov bolid se zanio, udario u unutarnji zid pri velikoj brzini, a zatim odletio preko staze i završio u vanjskoj barijeri. Udarac je bio toliko snažan da je pukla upravljačka osovina, a dijelovi bolida razletjeli su se po cijelom zavoju. Dio krhotina završio je i pod Albonovim bolidom, što je Britansko-tajlandskog vozača usporilo i bacilo na 15. mjesto.

Bortoleto prošao bez ozljeda

Nakon što se prašina slegla, Bortoleto je sam napustio bolid i odmah prevezen u medicinski centar na preglede. Tim je kasnije potvrdio da je vozač prošao bez ozljeda, ali će njegov bolid zahtijevati opsežne popravke.

Zbog štete, brazilski rookie nije mogao sudjelovati u kvalifikacijama za glavnu utrku, iako su mehaničari herojski pokušavali obnoviti vozilo u svega tri sata između sesija.

“Ekipa je napravila nevjerojatan posao pokušavajući osposobiti bolid, ali jednostavno nije bilo dovoljno vremena,” stoji u priopćenju tima. “Sada se u potpunosti fokusiramo na utrku.”

Reakcije tima i FIA-e

Šef ekipe Jonathan Wheatley istaknuo je da je najvažnije što je vozač dobro te pohvalio visoku razinu sigurnosti u Formuli 1:

“Ovakav sudar prije samo desetak godina mogao je imati katastrofalan ishod. Danas, zahvaljujući radu FIA-e i timova, vozač izlazi iz bolida bez ogrebotine. To je najbolji dokaz koliko je sport napredovao u sigurnosti.”

Wheatley je dodao kako će se uzroci nesreće dodatno analizirati, ali da se čini kako je problem nastao u trenutku zatvaranja DRS-a i gubitka prianjanja u zavoju.

Težak dan za Sauber

Ostatak dana bio je jednako težak za momčad Saubera, jer je i Nico Hülkenberg imao problema koji je izletio sa staze u incidentu sličnom onome koji je ranije iz utrke izbacio Oscara Piastrija. Unatoč popravcima pod crvenom zastavom, Nijemac je završio tek na 16. mjestu.

Mladi Brazilac pod pritiskom domaće publike

Za Bortoleta je ovo trebao biti poseban vikend, njegov prvi F1 nastup pred domaćom publikom. Umjesto slavlja, Brazilac će ga pamtiti po jednom od najtežih trenutaka svoje karijere.

Srećom, pokazao je izuzetnu prisebnost, a zahvaljujući sigurnosnim standardima moderne Formule 1, incident je završio bez težih posljedica.

