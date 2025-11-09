FREEMAIL
na sve strane /

Sportska nedjelja prepuna uzbuđenja: Od derbija u Engleskoj do spektakla u Brazilu

Sportska nedjelja prepuna uzbuđenja: Od derbija u Engleskoj do spektakla u Brazilu
Foto: Profimedia/pixsell/ Profimedia

Ljubitelje sporta očekuje dan ispunjen nogometom, formulom i uzbuđenjima na svim frontama.

9.11.2025.
8:28
Sportski.net
Profimedia/pixsell/ Profimedia
Druga nedjelja u studenom donosi pravi sportski maraton od ranih popodnevnih termina do kasnovečernjih spektakala širom Europe i svijeta. Ljubitelje sporta očekuje dan ispunjen nogometom, formulom i uzbuđenjima na svim frontama.

Engleska Premier liga: Derbi dana u Manchesteru

Engleska nedjelja počinje ranije, već od 15 sati, kada su na rasporedu četiri susreta najzanimljiviji među kojima su Aston Villa – Bournemouth i Crystal Palace – Brighton. Ipak, središnji događaj dana u Engleskoj bit će veliki derbi između Manchester Cityja i Liverpoola, koji se igra od 17:30. Sve susrete Engleske lige možete pratiti na kanalima Arene Sport.

Dvoboj aktualnog prvaka i njihovog 'rivala' uvijek donosi vrhunski nogomet i neizvjesnost do samog kraja.

 Francuska: PSG lovi vrh u Lyonu

U Francuskoj Ligue 1 danas je na rasporedu čak pet utakmica, ali najveća pozornost usmjerena je na večernji derbi u 20:45 između Lyona i PSG-a.

Pobjedom u gostima Parižani bi ponovno zasjeli na prvo mjesto, što im daje dodatni motiv da potvrde status glavnog favorita za naslov. Utakmicu možete pratiti na kanalu Arene Sport

Hrvatska SuperSport HNL: Dinamo i Rijeka u gostujućim izazovima

U domaćem prvenstvu, u 16 sati na Aldo Drosini, Dinamo gostuje kod Istre 1961 i traži priključak vrhu ljestvice, gdje trenutno Hajduk ima bod prednosti.

Utakmicu možete pratiti na HRT-u i MaxSportu, kao i putem tekstualnog prijenosa na Net.hr-u.

Večer donosi i ogled Varaždina i Rijeke (18:15)  dvoboj koji bi mogao utjecati na poredak momčadi iz gornjeg doma tablice.

Italija: Inter protiv Lazija, Jurić otvara dan

U Serie A dan počinje u 12:30 susretom Atalante i Sassuola, dok od 15 sati slijede tri dvoboja: Bologna – Napoli, Genoa – Fiorentina i Roma – Udinese.

U večernjem terminu od 20:45 na Giuseppe Meazzi gledamo utakmicu kola: Inter – Lazio. Bit će to zanimljiv okršaj hrvatskog reprezentativaca Petra Sučića i Tome Bašića, čiji će klubovi tražiti bodove za vrh Serie A.

 Španjolska La Liga: Real i Barca u gostima

U Španjolskoj Real Madrid gostuje kod Rayo Vallecana (16:15), dok Barcelona odlazi u Vigo, gdje ih čeka Celta, klub koji se trenutačno nalazi u sjajnoj formi s pet uzastopnih pobjeda u svim natjecanjima.

Bit će to važan test za momčad Hansi Flicka, gdje oba susreta možete pratiti na kanalima Arene Sport

Formula 1: Spektakl u Brazilu

Za ljubitelje oktana, u 18 sati starta Velika nagrada Brazila, uz prijenos na Sport Klubu i F1TV-u.

Na startu je gužva, Lando Norris, Kimi Antonelli, Charles Leclerc i Oscar Piastri bore se za poredak, dok Max Verstappen starta sa 16. pozicije i traži senzacionalan povratak prema vrhu.

Američki nogomet: Multi-prijenosi na Areni Sport

Večer će dodatno upotpuniti multi-prijenos NFL utakmica na Areni Sport, gdje gledatelje očekuje uzbudljiva porcija američkog nogometa.

POGLEDAJTE VIDEO: Komljenović ponudio rješenje za Dinamo: 'Ako nešto ne štima, može se i to probati'

Ligue 1Premier LigaHnlFormula 1Američki NogometLa Liga
najčitanije
Sportska nedjelja prepuna uzbuđenja: Od derbija u Engleskoj do spektakla u Brazilu