Sportska nedjelja prepuna uzbuđenja: Od derbija u Engleskoj do spektakla u Brazilu

Druga nedjelja u studenom donosi pravi sportski maraton od ranih popodnevnih termina do kasnovečernjih spektakala širom Europe i svijeta. Ljubitelje sporta očekuje dan ispunjen nogometom, formulom i uzbuđenjima na svim frontama.

Engleska Premier liga: Derbi dana u Manchesteru

Engleska nedjelja počinje ranije, već od 15 sati, kada su na rasporedu četiri susreta najzanimljiviji među kojima su Aston Villa – Bournemouth i Crystal Palace – Brighton. Ipak, središnji događaj dana u Engleskoj bit će veliki derbi između Manchester Cityja i Liverpoola, koji se igra od 17:30. Sve susrete Engleske lige možete pratiti na kanalima Arene Sport.

Dvoboj aktualnog prvaka i njihovog 'rivala' uvijek donosi vrhunski nogomet i neizvjesnost do samog kraja.

Francuska: PSG lovi vrh u Lyonu

U Francuskoj Ligue 1 danas je na rasporedu čak pet utakmica, ali najveća pozornost usmjerena je na večernji derbi u 20:45 između Lyona i PSG-a.

Pobjedom u gostima Parižani bi ponovno zasjeli na prvo mjesto, što im daje dodatni motiv da potvrde status glavnog favorita za naslov. Utakmicu možete pratiti na kanalu Arene Sport

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hrvatska SuperSport HNL: Dinamo i Rijeka u gostujućim izazovima

U domaćem prvenstvu, u 16 sati na Aldo Drosini, Dinamo gostuje kod Istre 1961 i traži priključak vrhu ljestvice, gdje trenutno Hajduk ima bod prednosti.

Utakmicu možete pratiti na HRT-u i MaxSportu, kao i putem tekstualnog prijenosa na Net.hr-u.

Večer donosi i ogled Varaždina i Rijeke (18:15) dvoboj koji bi mogao utjecati na poredak momčadi iz gornjeg doma tablice.

Italija: Inter protiv Lazija, Jurić otvara dan

U Serie A dan počinje u 12:30 susretom Atalante i Sassuola, dok od 15 sati slijede tri dvoboja: Bologna – Napoli, Genoa – Fiorentina i Roma – Udinese.

U večernjem terminu od 20:45 na Giuseppe Meazzi gledamo utakmicu kola: Inter – Lazio. Bit će to zanimljiv okršaj hrvatskog reprezentativaca Petra Sučića i Tome Bašića, čiji će klubovi tražiti bodove za vrh Serie A.

Španjolska La Liga: Real i Barca u gostima

U Španjolskoj Real Madrid gostuje kod Rayo Vallecana (16:15), dok Barcelona odlazi u Vigo, gdje ih čeka Celta, klub koji se trenutačno nalazi u sjajnoj formi s pet uzastopnih pobjeda u svim natjecanjima.

Bit će to važan test za momčad Hansi Flicka, gdje oba susreta možete pratiti na kanalima Arene Sport

Formula 1: Spektakl u Brazilu

Za ljubitelje oktana, u 18 sati starta Velika nagrada Brazila, uz prijenos na Sport Klubu i F1TV-u.

Na startu je gužva, Lando Norris, Kimi Antonelli, Charles Leclerc i Oscar Piastri bore se za poredak, dok Max Verstappen starta sa 16. pozicije i traži senzacionalan povratak prema vrhu.

Američki nogomet: Multi-prijenosi na Areni Sport

Večer će dodatno upotpuniti multi-prijenos NFL utakmica na Areni Sport, gdje gledatelje očekuje uzbudljiva porcija američkog nogometa.

POGLEDAJTE VIDEO: Komljenović ponudio rješenje za Dinamo: 'Ako nešto ne štima, može se i to probati'