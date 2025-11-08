Pogledajte prizore s Rive: Tisuće ljudi okupilo se u znak potpore uhićenim navijačima

Privođenje devetero ljudi nakon sramotnog napada na Danima srpske kulture u Splitu, potaknulo je Torcidu da organizira prosvjed koji je počeo u subotu u 11.20 sati pod nazivom "Što se krvlju brani, ne pušta se lako".

Najnovije informacije s prosvjeda pratite OVDJE.

Prema fotografijama, čini se da je riva bila puna, ali zapravo bila je do pola puna. Ipak, procijenjuje se da je na prosvjedu bilo nekoliko tisuća ljudi. Počelo je s himnom i molitvom, a zatim su održani govori. Pjevala su se domoljubne pjesme, a na kraju samog prosvjeda, okupljeni su se uputili prema Sudu.