Torcida stiže na Rivu, širi se i poziv na kontraprosvjed: 'Obucimo Split u bilo'

Nakon što je policija privela devet osoba zbog sramotnog napada na Danima srpske kulture u Splitu, navijačka skupina Torcida u subotu u 11 sati održat će prosvjed "Što se krvlju brani, ne pušta se lako".

Tijek događanja:

Torcida će u 11 sati na Rivi održati prosvjed

Širi se poziv na kontraprosvjed

Torcida: 'Čeka nas sadržajan dan'

Torcida je na svojoj Facebook stranici u petak napisala da ih čeka sadržajan dan.

"U subotu nas očekuje sadržajan dan. U prijepodnevnim satima borba za normalno sudstvo i zdravu Hrvatsku. Hrvatsku u kojoj Hrvati nisu zločinci ako iznesu vlastito mišljenje i suprostave se onome što vrijeđa njihova načela. Poslijepodne slijedi utakmica sa Osijekom, gdje zaključujemo našu proslavu 75. rođendana. Kako smo započeli tako moramo i završiti. Dostojanstveno kako i priliči najstarijoj navijačkoj skupini u Europi", ističe Torcida u objavi.

"Za koreografiju nam je potreban pun sjever. Stoga svi koji nisu, neka obave kupovinu ulaznica. Vrhunskim ambijentom povedimo bijele do pobjede i pokažimo još jednom svima da za Hrvatsku i Hajduk bila vojska tu je!", dodaje se u objavi.

Širi se poziv na protuprosvjed

Istovremeno, društvenim mrežama proširio se poziv na protuprosvjed pod nazivom "Obucimo Split u bilo".

"Nasilje se hrani tišinom pristojnih ljudi. Nismo se borili za demokraciju da bi mučali. Izvjesite bijelu zastavu, maramu ili lancun na balkon, prozor ili teracu kao znak mira, pristojnosti i ljubavi prema svakom čovjeku. Bila je boja mira. Boja svetog Duje. Boja čiste savjesti i originalnog Hajduka. Pokažimo da je Split grad koji zna voliti", stoji u objavi na Facebook stranici Megatroll Split.

Incident u Zagrebu

Ovogodišnji Dani kulture Srba otvoreni su u petak navečer u Srpskom kulturnom centru u Zagrebu uz pojačani nadzor policije koja je uoči skupa ispred tog centra u Preradovićevoj ulici rastjerala pedesetak okupljenih muškaraca odjevenih u crno i maskiranih kapuljačama. Muškarci su ispred Srpskog kulturnog centra pjevali "Hrvatska, nezavisna država" i "Zovi samo zovi" a razišli su se nakon dolaska interventnih policajaca.

Dani kulture Srba počeli su izložbom "Efemeris - legat Dejana Medakovića" koju je u Srpskom kulturnom centru otvorio predsjednik Samostalne srpske demokratske stranke Milorad Pupovac, kazavši da je politička scena u Hrvatskoj konfliktna, institucije međusobno sukobljene i daju loš primjer građanima. Događaj u Zagrebu organiziralo je Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta", u kojem navode da je riječ o istom događaju koje se u Splitu nasiljem i govorom mržnje pokušalo spriječiti.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević najoštrije je u petak navečer osudio "slavljenje Nezavisne Države Hrvatske i atmosferu prijetnji na rubu političkog nasilja od strane grupe maskiranih osoba u centru Zagreba povodom Dana srpske kulture".

"Zagreb i Hrvatska se ne vole pozivanjem na NDH koja je donijela rasne zakone i sustavno ubijala ljude u koncentracijskim logorima jer su druge vjere, nacionalnosti ili političkih stavova. Hrvatska se temelji na Ustavu i vladavini prava i nitko ne smije biti iznad zakona", napisao je Tomašević na Facebooku.

POGLEDAJTE VIDEO: Split vrije uoči prosvjeda Torcide na rivi, sve će osiguravati jake policijske snage