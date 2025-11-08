I Tomašević se oglasio o ustaškom incidentu u srcu Zagreba: 'Hrvatska se temelji na Ustavu'

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević najoštrije je u petak navečer osudio "slavljenje Nezavisne Države Hrvatske i atmosferu prijetnji na rubu političkog nasilja od strane grupe maskiranih osoba u centru Zagreba povodom Dana srpske kulture".

"Zagreb i Hrvatska se ne vole pozivanjem na NDH koja je donijela rasne zakone i sustavno ubijala ljude u koncentracijskim logorima jer su druge vjere, nacionalnosti ili političkih stavova.

Hrvatska se temelji na Ustavu i vladavini prava i nitko ne smije biti iznad zakona", napisao je Tomašević na Facebooku.

Incident u Preradovićevoj

Ovogodišnji Dani kulture Srba otvoreni su u petak navečer u Srpskom kulturnom centru u Zagrebu uz pojačani nadzor policije koja je uoči skupa ispred tog centra u Preradovićevoj ulici rastjerala pedesetak okupljenih muškaraca odjevenih u crno i maskiranih kapuljačama.

Maskirani muškarci su ispred Srpskog kulturnog centra, uz ostalo, pjevali "Hrvatska, nezavisna država", a razišli su se nakon dolaska interventnih policajaca.

Policijska uprava zagrebačka priopćila je da će analizirati sve dostupne snimke kako bi se utvrdilo ima li elemenata protupravnog ponašanja pojedinaca te će, ako bude potrebno, poduzeti daljnje mjere.

