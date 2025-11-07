Kaos u Zagrebu: Ljudi u crnom pred Srpskim kulturnim centrom, policija ih rastjeruje i lovi

Za vrijeme izložbe "Efemeris - legat Dejana Medakovića” pred Srpskim kulturnim društvom 'Prosvjeta' u zagrebačkoj Preradovićevoj ulici došlo je do incidenta. Skupina od 40 navijača u fantomkama skandirala je 'O, Hrvatska nezavisna država' i 'Za dom spremni'. Policija ih rastjeruje i lovi po gradu.

Do daljnjega je zatvorena Gajeva i Preradovićeva ulica.

SKD Prosvjeta na svojim stranicama, tvrdi kako je riječ o izložbi kojom su se u Zagrebu otvorili Dani srpske kulture 2025.

"Ova izložba predstavlja bogati legat poznatog srpskog povjesničara umјetnosti, sveučilišnog profesora, književnika i akademika Dejana Medakovića (1922–2008), rođenog u Zagrebu. Izložba obuhvaća odabrana djela likovne i primijenjene umjetnosti, osobne predmete, odlikovanja, rukopise, knjižnu građu i dokumentaciju, a nazvana je po njegovom nagrađivanom memoarskom djelu Efemeris", napisali su na stranici.