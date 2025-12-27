Stižu pravi zimski dani uz zubato sunce: Temperature će ići i do -5

Pred nama su pravi zimski dani uz zubato sunce. Na Jadranu od jutra sunčano i vedro, još će u prvom dijelu dana puhati umjerena, na sjevernom dijelu i jaka bura, a zatim sredinom dana okreće na sjeverozapadnjak. U nizinama magla i niski oblaci, a onda sunčanije. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Temperatura na kopnu od -5 do 0, uz obalu između 3 i 9 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima dulja sunčana razdoblja. Vjetar slab, a temperatura oko 3, 4 stupnja. U Slavoniji, Baranji i Srijemu barem djelomice sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najviša temperatura oko 3 stupnja.

Ugodnije na jugu zemlje, bura će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, a sunca neće nedostajati - bit će većinom vedro. Dnevna temperatura u Dalmaciji od 10 do 15, moguće i 16 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu sunčano i vedro, bura će oslabjeti, prolazno i okrenuti na sjeverozapadnjak, a onda u noći na nedjelju opet jača. Uz slabiju buru će na moru biti toplije, temperatura između 10 i 14 stupnjeva. U gorju djelomice sunčano te hladno, tijekom dana uz tek nekoliko stupnjeva u plusu.

Idućih dana na kopnu i moru

Na kopnu idućih dana stabilno, bit će dosta sunčana vremena, osobito u nedjelju i ponedjeljak kada će i prevladavati sunčano. Ponegdje je ujutro moguća i magla.

Od utorka će biti nešto oblaka, rijetko i vrlo malo slabih oborina. Vjetar slab, u nedjelju i utorak na istoku i umjeren, na udare i jak. Jutra će prema kraju godine biti sve hladnija, minusi će biti izraženiji, a dnevna temperatura se neće previše mijenjati.

Na Jadranu idućih dana sunčano, u početku i sasvim vedro. U četvrtak popodne bi na sjevernom dijelu moglo biti i slabe kiše. U nedjelju i utorak će biti vjetrovito uz jaku, podno Velebita i olujnu buru, a onda se čini da će početkom nove godine okrenuti na južinu. Temperatura u padu, hladnije će biti i tijekom dana, a osobito tijekom noći, sredinom tjedna su i ponegdje uz obalu mogući blagi minusi.