Srbi se raspisali o prosvjedu Torcide: 'Gledajte ovu ustašijadu, Thompson grmi u Splitu'

Navijačka skupina Torcida u subotu je na splitskoj Rivi organizirala prosvjed nakon uhićenja devetorice muškaraca zbog sramotnog napada na Danima srpske kulture u Split, a o prosvjedu su tijekom dana izvještavali i brojni srbijanski mediji.

Blic.rs tako je objavio tekst s naslovom: "ORILI SE USTAŠKI POKLIČI I THOMPSON! Sramni skup Torcide u Splitu, navijači zaprijetili da je 'OVO TEK POČETAK'".

Naveli su da je centrom grada odjekivao ustaški pozdrav 'Za dom spremni'. Podsjetimo, ZDS su neki od okupljenih uzvikivali nakon početka pjesme "Bojna Čavoglave" Marka Perkovića Thompsona koja započinje tim pozdravom.

'Gledajte ovu ustašijadu'

"GLEDAJTE OVU USTAŠIJADU U SPLITU", istaknuo je Alo.rs u naslovu i potom prenio izjavu Miodraga Linte, predsjednika Odbora za dijasporu i Srbe u regiji koji je ocijenio da "Srbija mora reagirati putem Europskog parlamenta, Vijeća Europe, Vijeća sigurnosti UN-a i drugih međunarodnih tijela kako bi ukazala na to da Hrvatska postaje faktor nestabilnosti na Balkanu".

Telegraf.rs u naslovu je pak poručio da "Thompson 'grmi' u Splitu" te da su "Torcidaši i veterani poslije napada na Srbe razvili jezivu parolu - 'Uz heroje do groba'".

'Neviđena sramota'

Tekst o prosvjedu objavio je i Kurir.rs. "NEVIĐENA SRAMOTA NA SKUPU U SPLITU! S razglasa puštaju Thompsona, uzvikuju se ustaške parole, prisutan veliki broj policajaca", stoji u naslovu Kurira.

Portal Nova.rs objavio je tekst prije nego što je prosvjed počeo i u njemu podsjetio i na incident u Zagrebu, gdje je skupina od oko 50 maskiranih muškaraca u petak navečer stigla ispred Srpskog kulturnog centra uoči otvaranja Dana kulture Srba i pjevala "Hrvatska, nezavisna država" i "Zovi samo zovi". Razišli su se tek nakon što su stigli interventni policajci. "Ustaški pir u Hrvatskoj zbog Srba podigao buru: Navijači Dinama i Hajduka radili kaos", pisalo je u naslovu.

POGLEDAJTE VIDEO: Torcida pjevala tijekom prosvjeda u Splitu