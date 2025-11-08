Marijana Puljak: 'Torcidin prosvjed nije uspio, pobijedili su normalni i pristojni ljudi'

Saborska zastupnica i splitska gradska vijećnica stranke Centar Marijana Puljak ocijenila je u subotu, nakon Torcidina prosvjeda na Rivi, kako taj prosvjed „zapravo, nije uspio“ te kako je pobijedio građanski Split.

"Split je danas pokazao da mu se nosi bila boja. Pobijedio je građanski Split", poručila je Puljak, komentirajući „slab odaziv“ na prosvjed u organizaciji Torcide.

"I dalje vjerujem da naš grad voli sve svoje goste, građane svih boja, nacionalnosti i vjera. I mislim da se to sada i pokazalo. Ovaj prosvjed, po onome kako se najavljivalo koliki će biti, zapravo, nije uspio“, ocijenila je i dodala kako su pobijedili „pristojni, normalni ljudi, građani koji su jasno poručili da u Splitu nema mjesta mržnji i nasilju“.

Čestitala je svima koji su „ostali mirni, razumni i dostojanstveni, jer, kaže "treba imati hrabrosti ostati civiliziran, a ne pognuti glavu kad nam se ovakva atmosfera 'unosi u facu'.

Gradski vijećnik Centra Igor Skoko ocijenio je kako se na Rivi skupila "šačica crnokošuljaša, unatoč mahnitoj propagandi“.

Poručio je kako ostaje za vidjeti što će gradonačelnik Tomislav Šuta, kao predsjednik HDZ-a Split, napraviti sa svojim stranačkim drugovima koji su nedvosmisleno podržali sramotni, nasilni ispad huligana prema grupi djece i folkloraša na Blatinama, priopćeno je iz stranke Centar.

