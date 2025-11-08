FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'POBIJEDIO GRAĐANSKI SPLIT' /

Marijana Puljak: 'Torcidin prosvjed nije uspio, pobijedili su normalni i pristojni ljudi'

Marijana Puljak: 'Torcidin prosvjed nije uspio, pobijedili su normalni i pristojni ljudi'
×
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Gradski vijećnik Centra Igor Skoko ocijenio je kako se na Rivi skupila 'šačica crnokošuljaša, unatoč mahnitoj propagandi'

8.11.2025.
16:20
Hina
Ivana Ivanovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Saborska zastupnica i splitska gradska vijećnica stranke Centar Marijana Puljak ocijenila je u subotu, nakon Torcidina prosvjeda na Rivi, kako taj prosvjed „zapravo, nije uspio“ te kako je pobijedio građanski Split.

"Split je danas pokazao da mu se nosi bila boja. Pobijedio je građanski Split", poručila je Puljak, komentirajući „slab odaziv“ na prosvjed u organizaciji Torcide.

"I dalje vjerujem da naš grad voli sve svoje goste, građane svih boja, nacionalnosti i vjera. I mislim da se to sada i pokazalo. Ovaj prosvjed, po onome kako se najavljivalo koliki će biti, zapravo, nije uspio“, ocijenila je i dodala kako su pobijedili „pristojni, normalni ljudi, građani koji su jasno poručili da u Splitu nema mjesta mržnji i nasilju“.

Čestitala je svima koji su „ostali mirni, razumni i dostojanstveni, jer, kaže "treba imati hrabrosti ostati civiliziran, a ne pognuti glavu kad nam se ovakva atmosfera 'unosi u facu'.

Gradski vijećnik Centra Igor Skoko ocijenio je kako se na Rivi skupila "šačica crnokošuljaša, unatoč mahnitoj propagandi“.

Poručio je kako ostaje za vidjeti što će gradonačelnik Tomislav Šuta, kao predsjednik HDZ-a Split, napraviti sa svojim stranačkim drugovima koji su nedvosmisleno podržali sramotni, nasilni ispad huligana prema grupi djece i folkloraša na Blatinama, priopćeno je iz stranke Centar.

POGLEDAJTE VIDEO: Torcida pjevala tijekom prosvjeda u Splitu

CentarMarijana PuljakSplitProsvjedHuliganiSrbi
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'POBIJEDIO GRAĐANSKI SPLIT' /
Marijana Puljak: 'Torcidin prosvjed nije uspio, pobijedili su normalni i pristojni ljudi'