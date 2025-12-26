Ego, klanovi... Legenda o onom o čemu mnogi šute: 'Svi u našem rukometu žele samo jedno'

Slavko Goluža, najtrofejniji hrvatski rukometaš i bivši izbornik Hrvatske, gostovao je u Božićnom izdanju podcasta Net.hr-a Maksanov korner gdje je bez zadrške progovorio o problemima koji godinama opterećuju hrvatski rukomet, trofejni hrvatski sport.

Otvorio je Slavko Goluža dušu o kritikama koje je trpio kao izbornik, o konstantnim medijskim napadima kojima je bio izložen, ali i o dubljim, sistemskim problemima poput ega, klanova i borbe za prestižne pozicije koje guše potencijal za zajednički uspjeh. Mnogi šute o ovoj temi, ali ne i Slavko Goluža. Odlučio je Keta javno reći neke stvari...

'Govorili su kako sam dobio Ferrari bez vozačke'

Prisjećajući se početaka svoje izborničke karijere, Goluža je istaknuo kako su ga mnogi od prvog dana pokušavali osporiti, unatoč tome što su rezultati na kraju potvrdili njegov rad. Tri osvojene medalje, koje su u to vrijeme u dijelu javnosti okarakterizirane kao neuspjeh, danas, s vremenskim odmakom, izgledaju sve sjajnije.

Neće to nikada biti, nije bilo niti će biti. Tu prevladava jedan veliki ego kod nas. Tu su neki treneri koji su tu došli, bacili kost između nas. Znaju oni svi koji su to, pojedinci. Puno se pričalo o njihovim ispadima, osobno mogu potvrditi, neki igrači koji su pričali i istupali, osobno to mogu potvrditi da je istina. Mi smo za to sve krivi, mi smo ti koji udaramo jedni po drugima, mi smo ti koji se ne držimo zajedno, ali dobro, to smo mi. Mala bara, puna krokodila. Slavko Goluža u Maksanovom korneru.

"Slučajni heroj", sa smiješkom će kazati Slavko Goluža...

"Pričalo se za mene da sam dobio Ferrari bez vozačke. Od početka su me osporavali", rekao je Goluža, aludirajući na komentare da je prebrzo i bez dovoljno iskustva sjeo na klupu reprezentacije.

"Ja sam dobio priliku, ali mislim da su rezultati u mom mandatu bili tu. Tek sada, s jednim velikim odmakom, te medalje su postale sve sjajnije i sjajnije."

Ipak, Goluža je objasnio kako je njegov put do te pozicije bio sve samo ne lagan.

"Svi koji su sa strane gledaju samo jedno - kako preuzeti Zagreb ili reprezentaciju. Ja sam krenuo iz Siska. Zahvalan sam tim ljudima što su mi dali priliku. Dvije godine sam se vozio 156 kilometara da bih trenirao te momke. Bio sam sretan, radio sam i volio sam to. Četiri godine sam učio od Line. Dobio sam priliku, ali imao i rezultate u izborničkom mandatu", kazao je, naglašavajući važnost postupnog građenja karijere, što danas, kako smatra, mnogima nedostaje.

'Svi žele Zagreb i reprezentaciju, a tko će u Metković?'

Upravo u toj nestrpljivosti i želji za instant uspjehom Goluža vidi jedan od ključnih problema. Na pitanje novinarke Silvije Maksan zašto se pametne glave hrvatskog rukometa nisu okupile i zajednički radile na boljitku kada su rezultati bili loši, Goluža je dao brutalno iskren odgovor.

"Neće to nikada biti, nije bilo niti će biti. Tu prevladava jedan veliki ego kod nas. Tu su neki treneri koji su tu došli, bacili kost između nas. Znaju oni svi koji su to, pojedinci. Puno se pričalo o njihovim ispadima, osobno mogu potvrditi, neki igrači koji su pričali i istupali, osobno to mogu potvrditi da je istina. Mi smo za to sve krivi, mi smo ti koji udaramo jedni po drugima, mi smo ti koji se ne držimo zajedno, ali dobro, to smo mi. Pa samo, pogledajmo situaciju sa Zlatkom Dalićem. Što je sve napravio, pa za neke nije dobar. Trebamo se svi više poštivati i cijeniti jedni druge", izjavio je Goluža, dodavši poznatu metaforu:

"Mala bara, puno krokodila."

Objasnio je kako svi sa strane gledaju samo kako će preuzeti dva najprestižnija posla, klupu RK Zagreba i izborničku fotelju, umjesto da se dokazuju u manjim sredinama. "Što je problem otići trenirati u Metković? Što je problem otići u Poreč, trenirati manje klubove pa reći 'Evo, ja sam napravio neki rezultat'? Ali, to je ono što svi žele, Zagreb i reprezentaciju. Samo pričanje."

Prema Golužinim riječima, onaj tko istinski želi raditi, pronaći će priliku bilo gdje, u Varaždinu, Čakovcu ili nekom trećem klubu. Problem je, zaključuje, što mnogi žele preskočiti stepenice i odmah uskočiti u najatraktivnije uloge, bez prethodnog dokazivanja i strpljivog rada.

Slavko Goluža je svojim istupom još jednom potvrdio ono o čemu se u rukometnim kuloarima dugo šapuće. Hrvatski rukomet ne oskudijeva talentom ni igračkim, ni trenerskim. Ipak, čini se da je najveći protivnik često unutar vlastitih redova, u obliku ega i osobnih interesa koji nerijetko nadvladaju potrebu za zajedništvom, ključnim sastojkom za stvaranje istinskih i dugoročnih uspjeha.

Čitav podcast Maksanov korner sa Slavkom Golužom gledajte u priloženom videu gore.

